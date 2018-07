—Nooo, noooo, tampoco tanto. Cuando vivía en Boston tenía una novia austríaca. Entonces, llamo a una chica para traducir un documento, me dijo que no estaba trabajando, y me dijo que llamara a Bárbara. 'Ah, la que salía con Fulano', pensé. Entonces la llamé para traducir, y me acordé que justa esa noche se estrenaba una obra, y le pregunté si de paso no quería ir a ver una obra. Y así empezamos. Yo me tomé un café después, y no tenía plata, entonces le pedí que pague ella. Salimos unos meses…