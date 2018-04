Tanto el radical José Corral como el peronista Omar Perotti, dos de los posibles candidatos a gobernador, se oponen a la reforma. Para Corral no es "oportuna" en tiempos de inseguridad y suba de tarifas. "No hay urgencia", le dijo al propio Lifschitz en varios encuentros y, aunque se define reformista, plantea otro momento y otras modificaciones. Incluso el intendente de Santa Fe y ex presidente de la UCR cree que no habría que modificar la posibilidad de reelección inmediata. "Funciona bien", asegura sobre el sistema santafesino que obliga a la alternancia. "Los santafesinos tienen urgencias de las que las autoridades no podemos distraernos" planteó a Infobae.