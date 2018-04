En la denuncia contra el ex mandatario, que gobernó la provincia en dos períodos, entre 1998 y 2007 y 2011 y 2015, Albizo sostuvo que el entonces gobernador no podía desconocer el destino de dichos fondos y en caso de sospechar de una maniobra ilícita estaba obligado a denunciarlo y no lo hizo.