Uno de los denunciantes, Rodolfo Tailhade le adelantó a Infobae algunos lineamientos de sus intervenciones del miércoles: "No tengo que preguntarle si es o no el dueño de Noctua. Hay documentación oficial de la SEC que lo confirma. La pregunta va a ser ¿por qué no la declaró? y , en todo caso ¿cómo puede demostrar que no es cierto?".