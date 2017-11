No está previsto por el momento una reducción de ministerios en el gobierno. "Esto sería sólo un cambio de maquillaje pero no una reforma profunda como la que planteamos", explicó un ministro que trabaja en el encargo pedido expresamente por Macri. Desde la Jefatura de Gabinete un funcionario ratificó esta idea: "Los cambios de organigrama del Estado como se hizo siempre sólo sirven para dejar tranquilos a los burócratas pero no reducen la burocracia".