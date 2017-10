"Mientras no le pagaba al Estado argentino, la familia Macri tenía dinero en el exterior", afirmó y continuó: "Para colmo le echan la culpa a los trabajadores". Entretanto, el hijo de los ex mandatarios indicó que no fue Néstor Kirchner quien logró pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que "fue la gente, los trabajadores los que, pagando los impuestos, sacaron a la Argentina de la deuda".