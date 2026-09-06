Un informe de inteligencia revela que Nicolás Maduro ignoró una alerta militar sobre una operación de EEUU para capturarlo

El informe de inteligencia reveló que Nicolás Maduro desestimó una alerta sobre la operación de Estados Unidos que lo derrocó. (REUTERS/ARCHIVO)

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Un informe de inteligencia detalla una reunión de alto nivel celebrada el 28 de diciembre de 2025, horas antes de la salutación presidencial en la Academia Militar de la Armada. En el encuentro participaron Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez Gómez, Vladimir Padrino López, Héctor Rodríguez, Domingo Hernández Lárez, José Luis Tremont Jiménez, comandantes de los componentes y Nicolás Maduro Guerra.

Según el documento, al que tuvo acceso Infobae, el entonces ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, alertó sobre la posibilidad de un ataque militar por parte de Estados Unidos. Ante ese escenario recomendó suspender los permisos navideños, y paralelamente reforzar las unidades militares y elevar la actividad operativa en todo el país.

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Luego del 3 de enero fue cambiado todo el mando militar en la Fuerza Armada.

La reacción de Nicolás Maduro, de acuerdo con el informe, fue de sorpresa. El mandatario rechazó la advertencia y aseguró que intermediarios que actuaban como lobbistas entre su gobierno y funcionarios estadounidenses le habían garantizado que no habría acciones militares contra instituciones del Estado ni contra él o su familia.

Maduro tenía la certeza, según les dijo, que el despliegue de la Operación Lanza del Sur, era una estrategia de presión. Ese argumento fue secundado por el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón y el presidente de la Asamblea nacional, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, quienes insistieron en que suspender los permisos navideños generaría alarma dentro de la Fuerza Armada y podría estimular levantamientos internos.

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Nicolás Maduro con los generales Adelino Ornelas, Domingo Hernández Lárez, Vladimir Padrino y de civil Jorge Márquez. Todos están fuera de la Fuerza Armada.

Lo que queda en evidencia es que tanto Maduro como Cilia Flores descartaron la alerta como creíble y no consideraron que Padrino López reuniera las capacidades estratégicas necesarias, de un líder militar con alta dirección estratégica encargado de garantizar la seguridad nacional y la estabilidad de las fuerzas castrenses, en ese momento de alta tensión. También destaca la insistencia de Rodríguez y Cabello en minimizar la advertencia del ministro de la Defensa durante la reunión.

Los antecedentes

En paralelo a estos hechos, el documento menciona gestiones diplomáticas que se desarrollaban fuera del país. De acuerdo con una revelación publicada por The Washington Post, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, convocó de urgencia, en vísperas de Navidad, al embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch. El objetivo era ofrecer a Nicolás Maduro una salida negociada con asilo en Rusia, garantizado por el presidente Vladimir Putin, para evitar una intervención militar estadounidense a gran escala.

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Una investigación posterior de la agencia Zenit confirmó que la propuesta rusa incluía protección para Maduro y su círculo íntimo, la posibilidad de abandonar Venezuela y la garantía de conservar sus recursos económicos en el extranjero. Sin embargo, el informe de Inteligencia obtenido por Infobae, señala que la administración estadounidense rechazó esa opción. El presidente Donald Trump insistió en que Maduro debía ser trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos de narcoterrorismo que pesaban sobre él.

El documento también recoge información divulgada por Reuters sobre contactos previos entre funcionarios de la administración Trump y Diosdado Cabello y esas comunicaciones se mantuvieron incluso después del 3 de enero de 2026. Cabello habría sido advertido de no activar los mecanismos de represión ni movilizar las bases del PSUV o grupos de choque contra la oposición.

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El ataque militar de EEUU, el 3 de enero, causó pérdidas de vidas y destrozos materiales en Fuerte Tiuna.

Su inacción, pese a tener una orden de captura y una recompensa de 25 millones de dólares en su contra, habría sido compensada con su permanencia en el cargo y la de sus familiares

El informe incluye la existencia de conversaciones en curso entre figuras del chavismo y funcionarios estadounidenses para asegurar la continuidad del aparato de poder tras la salida de Maduro lo que explicaría por qué Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello descartaron sin vacilación la advertencia militar de Padrino López en la reunión del 28 de diciembre de 2025.

Mandos responsables

Cuando fuerzas militares de Estados Unidos ejecutan, el 3 de enero 2026, la Operación Resolución Absoluta, extrayendo a Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cilia Adela Flores de Maduro de territorio venezolano, existía una cadena de mando encargada de la defensa de Caracas.

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El GB Yonny Rodolfo Mora Soto, a la derecha, recibe el estandarte de la Brigada de Defensa Aérea Central, en noviembre 2024.

La figura principal era el ministro de la Defensa, en su función político y militar, el General en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López. En el nivel estratégico y operacional se encontraba el GJ (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez, jefe del Ceofanb. Los dos alto oficiales fueron relevados de sus cargos, por Delcy Rodríguez. el 18 de marzo 2026.

Frente al Comando de Defensa Aeroespacial (Codai) se encontraba el Mayor General (Av) José Luis Tremont Jiménez, quien horas después de la extracción de Nicolás Maduro, fue destituido del cargo. El general Yonny Rodolfo Mora Soto, comandante de la Brigada de Defensa Aérea Central, cierra el cuadro operacional y táctico de la defensa de Caracas, como centro del poder político y militar de Venezuela.

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Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello een el Palacio Federal sede de la Asamblea Nacional el 15 de enero 2026.

El CODAI, que es el comando por excelencia de combate conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preparado para la vigilancia, control y defensa del espacio aéreo venezolano, también tiene en su estructura otros cargos relevantes, como el del segundo comandante, que ocupaba el GD (Av) José Antonio Cuare Salazar, quien fue pasado a retiro en julio 2026.

También el Inspector General, el divisionario Eduardo José Sellone, quien fue designado, en enero 2026, como jefe del Comando de Defensa Aeroespacial, en sustitución del Mayor General José Luis Tremont Jiménez; Sellone solo estuvo siete meses al frente del CODAI y en agosto 2026 es nombrado director Conjunto de Ciberdefensa del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB).

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Y en esa estructura se incluye al director de Artillería, GD Robert Frederich Rondón Cordero, quien fue Director de Operaciones del Codai. Rondón era el segundo comandante y Jefe del Estados Mayor de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, hasta el 11 de agosto 2026.