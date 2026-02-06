Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Alemania, rival de fuste

Alemania mantiene su estatus como potencia en el tenis gracias a una sólida base de jugadores y una estructura deportiva envidiable. El país cuenta con la federación de tenis más grande del mundo, lo cual garantiza un flujo constante de talentos y especialistas.

Un ejemplo claro de esta fortaleza es su desempeño reciente en la Copa Davis. A pesar de no contar con Alexander Zverev en varias etapas clave, el elenco ‘teutón’ se instaló en las semifinales de las últimas dos ediciones del torneo (2024 y 2025). Estos logros demuestran que el equipo posee un grupo unido y un dobles de primer nivel capaz de competir contra cualquier rival.

¿Por qué Ignacio Buse no figura en individuales?

La lesión que padeció la primera raqueta peruana fue delicada y exigió tiempo, paciencia y una rehabilitación minuciosa. El proceso no solo demandó un gran esfuerzo físico, sino que puso a prueba la fortaleza mental y emocional del joven tenista tras pasar meses fuera del circuito profesional.

Aunque el jugador ya está recuperado e integra el equipo nacional, ‘Lucho’ Horna decidió no arriesgar al ‘Colorado’ en los partidos de ‘singles’. El capitán considera que la alta exigencia de estos duelos individuales representa un peligro innecesario en esta etapa de su regreso.

Ignacio Buse entrenando en la previa del Perú vs Alemania por Copa Davis 2026. Crédito: FPT

Perú vs Alemania: canal TV para ver la serie

La serie de Copa Davis entre Perú y Alemania se podrá seguir en vivo a través de la señal de DirecTV Sports, canal que contará con los derechos exclusivos de transmisión de los encuentros desde el Castello Düsseldorf. Los partidos también estarán disponibles en la plataforma de streaming DGO, tanto para televisión como para dispositivos digitales.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del enfrentamiento, con la previa de cada jornada, seguimiento minuto a minuto, resultados en tiempo real, reacciones de los protagonistas y todos los detalles de la serie por los Qualifiers de la Copa Davis.

Perú vs Alemania: horario del día 2

La serie entre Perú y Alemania por los Qualifiers de la Copa Davis 2026 se disputará en dos días. En la jornada definitoria, Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino se medirán ante Kevin Krawietz (12° ATP Dobles) y Tim Pütz (12° ATP Dobles) en el único compromiso de dobles. Más tarde, Gonzalo Bueno se verá las caras ante Jan-Lennard Struff; el último turno está reservado para Juan Pablo Varillas y Yannick Hanfmann.

Los cruces del Perú vs Alemania, con Ignacio Buse participando en la categoría de duplas.

Perú va por la remontada

El equipo peruano de Copa Davis inició la llave ante Alemania con dos derrotas que lo colocan contra las cuerdas. En primer turno, Gonzalo Bueno no pudo sostener su buen nivel de Australia ante Yannick Hanfmann. Luego, Jan-Lennard Stuff venció a un combativo Juan Pablo Variillas. Ambos encuentros en sets corridos.

Ahora la responsabilidad máxima recae en la dupla peruana compuesta por Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino. El binomio nacional se las verá ante la pareja ‘germana’ integrada por Kevin Krawietz (12° ATP Dobles) y Tim Pütz (12° ATP Dobles). Si los ‘teutones’ se imponen, habrán sellado su boleto hacia la siguiente ronda de las ‘qualifiers’.