Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 1 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

PRIMER SET: Hanfmann no recula y mantiene una efectiva notable con su servicio que Bueno no logra contrarrestar. El alemán está a un juego con su servicio de llevarse el primer set.

PRIMER SET: ‘Ace’ y juego. Gonzalo Bueno se sitúa 5-4 e irá en busca del ‘break’ para forzar alargar la manga.

PRIMER SET: Hanfmann y sus variantes. El alemán se lleva el primer parcial por 6-4. Gonzalo Bueno intentó contener al vendaval de Karlsruhe sin éxito.

SEGUNDO SET: Hanfmann confirma la rotura y empieza a marcar distancias en la segunda manga, nuevamente muy temprano. 2-0 para el alemán.

SEGUNDO SET: Gonzalo Bueno salva un ‘break point’. El peruano caminó por la cornisa, pero salió airoso para continuar a la expectativa de devolver la rotura. Hasta ahora, no ha dispuesta de ninguna oportunidad de quiebre a favor.

SEGUNDO SET: Inquebrantable. El alemán de 34 años no muestra fisuras y resuelve sin problemas este juego para colocar el score de la segunda manga 3-1.

SEGUNDO SET: Gran juego de Gonzalo Bueno. Exigió al máximo al alemán y se llevó un punto muy disputado para recortar y establecerse 3-2 abajo.

SEGUNDO SET: Yannick Hanfmann mantiene su servicio. 4-2 para el alemán, que se acerca a hacerse con el partido.

SEGUNDO SET: nuevo ‘ace’ de Gonzalo Bueno a la T para acercarse a su rival y seguir aspirando a darle batalla en el Castello Düsseldorf.

