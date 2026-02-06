Perú Deportes

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 1 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

La serie arranca con dos enfrentamientos de ‘singles’ que tendrá a Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas como protagonistas. Revisa los detalles y sigue las incidencias en directo

    16:33 hsHoy

    SEGUNDO SET: nuevo ‘ace’ de Gonzalo Bueno a la T para acercarse a su rival y seguir aspirando a darle batalla en el Castello Düsseldorf.

    16:29 hsHoy

    SEGUNDO SET: Yannick Hanfmann mantiene su servicio. 4-2 para el alemán, que se acerca a hacerse con el partido.

    16:24 hsHoy

    SEGUNDO SET: Gran juego de Gonzalo Bueno. Exigió al máximo al alemán y se llevó un punto muy disputado para recortar y establecerse 3-2 abajo.

    Revive el emocionante punto con el que Gonzalo Bueno le quebró el servicio a Yannick Hanfmann. El tenista alemán, visiblemente exigido, comete un error no forzado que permite al peruano poner el marcador 3-2. DSports
    16:17 hsHoy

    SEGUNDO SET: Inquebrantable. El alemán de 34 años no muestra fisuras y resuelve sin problemas este juego para colocar el score de la segunda manga 3-1.

    16:17 hsHoy

    SEGUNDO SET: Gonzalo Bueno salva un ‘break point’. El peruano caminó por la cornisa, pero salió airoso para continuar a la expectativa de devolver la rotura. Hasta ahora, no ha dispuesta de ninguna oportunidad de quiebre a favor.

    16:07 hsHoy

    SEGUNDO SET: Hanfmann confirma la rotura y empieza a marcar distancias en la segunda manga, nuevamente muy temprano. 2-0 para el alemán.

    16:04 hsHoy

    SEGUNDO SET: Complejo inicio para Gonzalo Bueno. Yannick Hanfmann quiebra por segunda vez en el partido.

    15:58 hsHoy

    PRIMER SET: Hanfmann y sus variantes. El alemán se lleva el primer parcial por 6-4. Gonzalo Bueno intentó contener al vendaval de Karlsruhe sin éxito.

    El tenista alemán Yannick Hanfmann cerró el primer set con un potente 'ace' para poner el marcador 6-4 a su favor frente al peruano Gonzalo Bueno, en el duelo por la Copa Davis disputado en Düsseldorf. DSports
    15:52 hsHoy

    PRIMER SET: ‘Ace’ y juego. Gonzalo Bueno se sitúa 5-4 e irá en busca del ‘break’ para forzar alargar la manga.

    Revive el emocionante ace del tenista peruano Gonzalo Bueno para poner el marcador 5-4 en el primer set contra el alemán Yannick Hanfmann, durante los clasificatorios de la Copa Davis. DSports
    15:48 hsHoy

    PRIMER SET: Hanfmann no recula y mantiene una efectiva notable con su servicio que Bueno no logra contrarrestar. El alemán está a un juego con su servicio de llevarse el primer set.

    Selección peruana de tenisIgnacio BuseJuan Pablo VarillasGonzalo BuenoCopa Davistenis peruano

