Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

El duelo por la supervivencia en el Grupo D de la Kings League enfrenta a una selección peruana con bajas y urgencias frente a una España en estado de gracia

14:56 hsHoy

La selección peruana enfrenta este martes 6 de enero de 2026 un partido decisivo ante España por la Kings World Cup Nations, en un encuentro que puede marcar su continuidad en el torneo. Tras una derrota inicial frente a Qatar, el equipo dirigido por José Eugenio ‘Cheché’ Hernández llega al límite de sus opciones en el Grupo D, donde solo la victoria le permite soñar con la clasificación a los cuartos de final del innovador certamen que se disputa en Brasil.

La presión crece para el conjunto sudamericano, que comparte grupo con España, Qatar y Brasil. El sistema de competencia no concede margen: solo el líder de cada grupo avanza directamente a cuartos de final, mientras que los segundos y el mejor tercero acceden a un repechaje denominado “Last Chance”. Por eso, Perú está obligado a ganar para evitar depender de resultados ajenos o complicados cálculos matemáticos.

14:55 hsHoy

¿Cómo llega España al partido contra Perú por la Kings League?

España, dirigida por Narcís y presidida por el popular streamer Dj MaRiiO, llega con la moral en alto tras golear 7-3 a Brasil, vigente campeón y anfitrión, en la jornada inaugural. Un triunfo hoy garantizaría su boleto a la siguiente fase y consolidaría su favoritismo en el grupo. “Los de Narcís pueden poner ya un pie en los cuartos de final si terminan ganando a una Perú que llega con bajas y teniendo que dar todo de sí”.

El entrenador español, sin embargo, advierte sobre los riesgos de la confianza: “La primera victoria puede provocar que los jugadores se confíen y es algo que intenta evitar a toda costa. En todo momento se repite que no hay que bajar la guardia y hay que salir a jugar ante Perú con la misma intensidad y las mismas ganas que se hizo ante Brasil”, explicó Narcís.

14:53 hsHoy

¿A qué hora juega Perú vs España por la Kings League?

El duelo se disputará a las 17:00 (hora peruana), 19:00 en Brasil, Chile y Argentina, 16:00 en México y 23:00 en España. La transmisión estará disponible para Sudamérica por Disney+ Premium, en el canal de YouTube de la Kings League y a través del streamer ElZeein. En el resto del mundo podrá seguirse en DAZN.

Fixture y horario del partido
Fixture y horario del partido Perú vs España por La Kings World Cup Nations
14:52 hsHoy

Sin Paolo Guerrero y 3 bajas importantes

El formato de la Kings World Cup Nations introduce reglas inéditas, como la carta “penal presidente”, que permite al presidente-jugador ejecutar un penal durante el partido. En el caso peruano, el capitán y copresidente Paolo Guerrero estaba llamado a cumplir ese rol, pero sigue en pretemporada con Alianza Lima y no viajó a Brasi.

A esta baja se suma la salida repentina de cuatro convocados: Eder Pérez, Junior Ulloa, Juan Saravia y Jordi Rivera, quienes solicitaron dinero extra a último momento y renunciaron tras no recibirlo. La selección peruana explicó en sus redes sociales: “Los sueldos de los jugadores son cubiertos directamente por la organización de Kings World Cup Nations conforme a sus propios tiempos y condiciones al finalizar el torneo, no siendo la selección de Perú responsable de dichos pagos”.

Pese a las dificultades, Perú ha incorporado de urgencia a Bruno Agnello, centrocampista de G3X con doble nacionalidad, quien se sumó tras no ser convocado por Brasil. El técnico Hernández debió reorganizar el plantel a contrarreloj, enfrentando un contexto inusual en la competencia. La plantilla espera dar batalla en el Trident Arena de Sao Paulo, donde se juegan todos los partidos previos a la gran final del 17 de enero en el Allianz Parque.

Paolo Guerrero y el Zeein
Paolo Guerrero y el Zeein son los presidentes de Perú en la Kings World Cup Nations
14:51 hsHoy

Debut con derrota en la Kings League

El debut de Perú dejó sensaciones encontradas: cayó 5-4 ante Qatar en un partido ajustado, lo que lo obliga a sumar hoy para no quedar al borde de la eliminación. Incluso en caso de derrota, el equipo no quedaría fuera de manera automática, pero el panorama sería crítico. Solo una combinación poco probable de resultados lo mantendría con vida en la última fecha, donde enfrentará a Brasil.

Así va Perú en la
Así va Perú en la tabla de posiciones del grupo D de la Kings World Cup Nations
14:50 hsHoy

¿Qué equipos participan en la Kings League?

La Kings World Cup Nations, creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, reúne a veinte selecciones nacionales y figuras como Sergio Agüero, Arturo Vidal, James Rodríguez, Kaká, Paolo Guerrero y Miguel Layún, mezclando fútbol 7 y entretenimiento digital con reglas como cartas sorpresa, goles dobles y cambios ilimitados. Los partidos tienen dos tiempos de veinte minutos y se disputan en canchas pequeñas, lo que garantiza un ritmo vertiginoso y constantes sorpresas.

La Kings World Cup Nations
La Kings World Cup Nations integra a otros grandes jugadores de fútbol como presidentes de sus equipos
14:50 hsHoy

El plantel peruano se aferra a la ilusión de revertir la adversidad, pese a los sobresaltos y la presión extrema. El objetivo es claro: vencer a España para llegar a la última jornada ante Brasil con chances intactas. La tarea no es sencilla, pero la Kings League ha demostrado que ningún desenlace es imposible hasta el pitido final.

14:49 hsHoy

Duelo decisivo en la Kings League

El desenlace de esta tarde en Sao Paulo marcará el destino de Perú en la Kings World Cup Nations, una cita que ya ha dejado claro que en este formato solo sobreviven los equipos capaces de adaptarse rápidamente a la adversidad y competir sin margen de error.

