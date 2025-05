Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto por final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025

¿Cómo llega Regatas Lima al partido?

Lamentablemente, no podrán contar con Alexandra Llaro. La atacante sufrió una dura lesión ante las ‘cremas’ en el último encuentro y todavía no está recuperada. Horacio Bastit confirmó su ausencia y señaló que no se reforzará con otra jugadora, saldrá con las figuras que tiene disponible para enfrentar a Alianza Lima.