Universitario se acerca a Francisco Fydriszewski: Manuel Barreto viajó a Argentina para negociar con su entorno y ficharlo para el 2025

Manuel Barreto viajó a Argentina para negociar con el delantero de San Lorenzo. (Desmarcados)

Universitario de Deportes ya sueña con el tricampeonato en el 2025 y con poder hacer un gran papel en la Copa Libertadores. Para lograrlo, sabe que es necesario reforzar el plantel con fichajes de jerarquía. Si bien el bicampeonato se obtuvo gracias a un gran juego y a que se mantuvo la base del 2023, los fichajes para el centenario del club no rindieron como los hinchas esperaban, por lo que la exigencia será mayor en esta nueva temporada.

Manuel Barreto, director deportivo del club, se encuentra en Argentina en búsqueda de concretar la contratación de algún jugador que ocupe la posición de delantero centro junto a Alex Valera y quienes lo acompañen en la ofensiva ‘crema’. El gran apuntado ya desde hace unos días es Francisco Fydriszewski, atacante de San Lorenzo de Almagro con gran pasado en el fútbol ecuatoriano y una actualidad complicada en el fútbol argentino.

Según información de Mauricio Loret de Mola, Barreto lo tiene como primera opción: “Hace unos días habíamos dicho que estaba difícil porque su ficha es alta y él tiene contrato con San Lorenzo, pero eso no quiere decir que no habrá contacto con la gente que lo maneja. Quizá no está tan lejos como parece. Él no juega actualmente. Me alcanzan información ahorita. Me dicen que van a ir a conversar e intercambiar opiniones con la gente que maneja a Francisco Fydriszewski. Sé que ya está conversado. Es la opción 1. Es un atacante que gusta bastante porque Bustos lo conoce muy bien y sabe las condiciones que tiene″.

“Acá viene y si lo recuperan rápido, se cansa acá. Yo lo he seguido mucho en Barcelona. Este delantero viene al fútbol peruano y marca distancias. Además, sabe jugar en la altura y se puede acoplar a la Liga 1″, sentenció el periodista deportivo en el programa de Youtube llamado Desmarcados.

Francisco Fydriszewski fue llevado por Fabián Bustos a Barcelona SC.

Opiniones sobre Francisco Fydriszewski

Por otro lado, Mauro Cantoro, quien marcó la diferencia en el ataque de Universitario en los años 1998 y 1999, se refirió también al popular ‘Polaco’: “Es un jugador que está donde tiene que estar. Después, tienes que saber acoplarlo al grupo. Hay un tipo de competencia que parece menor, pero es grande. Hay que saberlo llevar y saberlo acomodar”.

Asimismo, Henry Quinteros -exvolante con paso por el clásico rival, Alianza Lima- lo describió como un delantero de área: “Es un nueve puro. Hace goles de delantero centro”. Sin dudas, hablamos de un fichaje que podría romper el mercado peruano.

El registro goleador de Fydriszewski

En 244 partidos de carrera, anotó 96 goles y brindó 19 asistencias. Sus mejores temporadas las tuvo en el fútbol ecuatoriano, donde supo ser figura de los Aucas y Barcelona de Guayaquil. Estos fueron los clubes donde jugó a lo largo de su trayectoria: Club Atlético Newell’s Old Boys (Argentina), Çlub Villa Dálmine (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Club Deportivo Lugo (España), Club de Deportes Antofagasta (Chile), Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo (Ecuador), Sociedad Deportiva Aucas (Ecuador), Barcelona Sporting Club (Ecuador) y Club Atlético San Lorenzo (Argentina).

El delantero argentino es uno de los pretendidos por la 'U' para el 2025

¿Por qué ya no juega en San Lorenzo?

En un partido ante Godoy Caruz, Francisco Fydriszewski tuvo la oportunidad de adelantar a San Lorenzo con un penal de último minuto. Lamentablemente, decidió picarla y fallar, algo que fue cuestionado en redes sociales, a tal punto de que Miguel Ángel Russo ya no lo considera. El ‘Polaco’ se pronunció en su cuenta de Instagram: “Quiero pedirle disculpas a los hinchas y a todos mis compañeros. Sé que la forma en la que ejecuté el penal fue imprudente y perjudicó al equipo. Trabajaré el doble para revertir esta situación”.