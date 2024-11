“André Carrillo quiere volver a la selección peruana”: la confesión de Diego Penny sobre su ausencia en las Eliminatorias 2026

El portero habló sobre la no presencia de la 'Culebra' en los duelos de la 'bicolor' ante Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026. (Video: Fútbol Como Cancha)

La selección peruana sostendrá un duelo clave el viernes 15 de noviembre ante su similar de Chile como parte de la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Esta nueva edición del ‘clásico del Pacífico’ medirá las fuerzas de ambos equipos que están necesitados para soñar con llegar al Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, Jorge Fossati, dejó fuera a dos jugadores que hicieron historia en la ‘bicolor’ como Christian Cueva y André Carrillo. En ese sentido, Diego Penny habló sobre la ausencia de la ‘Culebra’ y resaltó su importancia en el plantel.

“No hemos conversado sobre el tema de la selección, pero sí de su momento. Está feliz en Brasil. Está jugando en una posición donde tiene años, pero sus partidos en Arabia no se veían mucho”, fueron sus primeras palabras en diálgo con el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

De la misma manera, aseguró que el futbolista de Corinthians tiene el anhelo de regresar al combinado patrio, aunque desconoce lo que ha ocurrido con el entrenador uruguayo para que no lo cite.

“Tiene ganas de volver al 100%, pero creo que hay un tema que va más allá del hecho de que el jugador quiera. Creo que es un tema del comando técnico. No sé exactamente qué pudo haber pasado en la Copa América, no sé si son temas personales o extra deportivos, pero algo debe haber pasado”, precisó.

El duelo ante Canadá por la Copa América 2024 fue la última presencia de André Carrillo en la selección peruana. -créditos: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Diego Penny enfatizó en que André Carrillo es un jugador diferencial en la selección peruana y que siempre tendría que estar en las listas debido a que no hay muchos elementos de su nivel. “Tampoco tenemos 50 jugadores para escoger. Creo que los mejores siempre deben estar en la selección”, acotó.

Jorge Fossati sobre ausencia de André Carrillo en Perú

André Carrillo fue protagonista de una salida nocturna junto a Christian Cueva tras la eliminación de Perú de la Copa América 2024. Y si bien ambos se encontraban de vacaciones, los hinchas consideraron inoportuno que celebren debido al bajo rendimiento de la ‘blanquirroja’ que desencadenó en la exclusión del equipo en fase de grupos.

Jorge Fossati no se mostró en contra de la decisión de ambos jugadores, pero dejó entrever que no fue lo ideal. En los siguientes encuentros, no los consideró pese a que la ‘Culebra’ se había incorporado a Corinthians.

En una conferencia de prensa a finales de setiembre, el ‘Flaco’ se pronunció al respecto: “Creo que André está mejorando lo mostrado la vez pasada, en cuanto a su estado físico y su dinámica. Pero pensamos que, si no estamos seguros que va a tener minutos, como en algún momento dije, si no es opción 1 o 2, me parece que no está bien traerlos”.

Asimismo, enfatizó en que Carrillo Díaz fue reservado ante un imprevisto en la nómina. “Los hemos reservados porque queríamos ver los distintos partidos que tenían por delante, porque como saben, la reserva de los del exterior se debe hacer con bastante antelación. Los reservamos por si muestran un nivel importante, los traemos, pero sino, que sigan buscando esa mejor forma y que cuando vengan, lo hagan con esa forma que queremos”, sostuvo.

La radical decisión que tomaría Jorge Fossati tras ampay de Christian Cueva y André Carrillo - Créditos: La Bicolor

André Carrillo y su actualidad en Corinthians

Luego de certificar su salida de Al Qadisiyah, con el que ascendió a la Liga Profesional Saudí, André Carrillo analizó su futuro. Ahí surgió la posibilidad de firmar por Corinthians, cuyo entrenador era Ramón Díaz, quien lo dirigió en Al Hilal y con el que obtuvo varios títulos.

El DT argentino retrasó su posición de extremo a volante central en el cuadro árabe, y lo replicó en el ‘timao’. Y ya acumula 14 participaciones entre el Brasileirao y la Copa Sudamericana, con una asistencia a su favor.

La 'Culebra' se lució en el duelo válido por el Brasileirao. (Instagram)