Ucrania vs Suecia EN VIVO HOY 0-1: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

MIN 6′ GOOOOOOOOOOOOOOOL DE SUECIA
Viktor Gyökeres adelantó a Suecia con un remate con la derecha desde corta distancia, estableciendo el 0-1 en favor del conjunto visitante.
MIN 4′: Gustaf Lagerbielke (Suecia) sufrió una falta en la zona defensiva. La infracción fue cometida por Vladyslav Vanat (Ucrania), quien también fue señalado por el árbitro.
MIN 3′: Acción de fuera de juego. Heorhii Sudakov (Ucrania) buscó habilitar a Yehor Yarmoliuk con un pase en profundidad, pero este último se encontraba en posición adelantada, invalidando la jugada.
MIN 2′: Nueva falta, esta vez de Jesper Karlström (Suecia) sobre Vladyslav Vanat (Ucrania), quien recibió la infracción en su propio
MIN 1′: Anthony Elanga de Suecia fue objeto de una falta en la zona defensiva cometida por Ivan Kaliuzhnyi de Ucrania. campo.
MIN 1′: El encuentro entreSueciayUcraniainició con un desarrollo marcado por reiteradas infracciones en los primeros minutos.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Alineaciones confirmadas
Se cantan los himnos de los equipos de Suecia y Ucrania
En breve, las selecciones de Suecia y Ucrania se enfrentarán por el pase a la final del repechaje que podría llevar a uno de ellos al Mundial 2026.