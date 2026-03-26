Ucrania vs Suecia EN VIVO HOY 0-1: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

En breve, las selecciones de Suecia y Ucrania se enfrentarán por el pase a la final del repechaje que podría llevar a uno de ellos al Mundial 2026 .

MIN 1′: El encuentro entre Suecia y Ucrania inició con un desarrollo marcado por reiteradas infracciones en los primeros minutos.

MIN 1′: Anthony Elanga de Suecia fue objeto de una falta en la zona defensiva cometida por Ivan Kaliuzhnyi de Ucrania . campo.

MIN 2′: Nueva falta, esta vez de Jesper Karlström ( Suecia ) sobre Vladyslav Vanat ( Ucrania ), quien recibió la infracción en su propio

MIN 3′: Acción de fuera de juego. Heorhii Sudakov ( Ucrania ) buscó habilitar a Yehor Yarmoliuk con un pase en profundidad, pero este último se encontraba en posición adelantada, invalidando la jugada.

MIN 4′: Gustaf Lagerbielke ( Suecia ) sufrió una falta en la zona defensiva. La infracción fue cometida por Vladyslav Vanat ( Ucrania ), quien también fue señalado por el árbitro.

Viktor Gyökeres adelantó a Suecia con un remate con la derecha desde corta distancia, estableciendo el 0-1 en favor del conjunto visitante.

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