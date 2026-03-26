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Ucrania vs Suecia EN VIVO HOY 0-1: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Los ‘amarillos y azules’ se enfrentarán a los suecos en la lucha por un lugar en la final de la repesca al Mundial 2026. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

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19:57 hsHoy

MIN 6′ GOOOOOOOOOOOOOOOL DE SUECIA

Viktor Gyökeres adelantó a Suecia con un remate con la derecha desde corta distancia, estableciendo el 0-1 en favor del conjunto visitante.

19:56 hsHoy

MIN 4′: Gustaf Lagerbielke (Suecia) sufrió una falta en la zona defensiva. La infracción fue cometida por Vladyslav Vanat (Ucrania), quien también fue señalado por el árbitro.

19:55 hsHoy

MIN 3′: Acción de fuera de juego. Heorhii Sudakov (Ucrania) buscó habilitar a Yehor Yarmoliuk con un pase en profundidad, pero este último se encontraba en posición adelantada, invalidando la jugada.

19:55 hsHoy

MIN 2′: Nueva falta, esta vez de Jesper Karlström (Suecia) sobre Vladyslav Vanat (Ucrania), quien recibió la infracción en su propio

19:52 hsHoy

MIN 1′: Anthony Elanga de Suecia fue objeto de una falta en la zona defensiva cometida por Ivan Kaliuzhnyi de Ucrania. campo.

19:52 hsHoy

MIN 1′: El encuentro entreSueciayUcraniainició con un desarrollo marcado por reiteradas infracciones en los primeros minutos.

19:47 hsHoy

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

19:47 hsHoy

Alineaciones confirmadas

Gráfico digital de la alineación de fútbol de Suecia con nombres de jugadores y números de camiseta para el equipo titular y los suplentes, sobre un fondo de estadio
La imagen muestra la alineación titular y los suplentes de la selección de Suecia para su partido contra Ucrania, con nombres de jugadores y sus posiciones.
Gráfico digital con la alineación inicial de Ucrania en camisetas amarillas sobre un campo de fútbol táctico y una lista de suplentes en rojo
Gráfico de la alineación y los suplentes de la selección de fútbol de Ucrania para su encuentro ante Suecia.
19:42 hsHoy

Se cantan los himnos de los equipos de Suecia y Ucrania

La emoción a flor de piel en el estadio mientras las selecciones de Suecia y Ucrania, junto a sus hinchadas, cantan sus himnos. Un momento de unidad y orgullo nacional que demuestra que el fútbol es más que un juego | ESPN
19:29 hsHoy

En breve, las selecciones de Suecia y Ucrania se enfrentarán por el pase a la final del repechaje que podría llevar a uno de ellos al Mundial 2026.

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