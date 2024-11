El curioso gesto de Sebastián Britos a lo ‘Dibu’ Martínez en la celebración del bicampeonato de Universitario

El arquero de Universitario de Deportes festejó con locura la estrella 28 del club. Créditos: El Diario Crema

Universitario de Deportes se consagró como el bicampeón del fútbol peruano en el año de su centenario, algo que quedará en los libros como un hito inolvidable para el club que viste de crema. En este 2024, la ‘U’ de Fabián Bustos tuvo a distintas figuras que marcaron la pauta y fueron importantes para lograr el bicampeonato nacional. Si bien Martín Pérez Guedes, Andy Polo o Aldo Corzo se llevan los reflectores, hay que decir también que Sebastián Britos rindió de gran manera y fue un fichaje muy importante. Durante la premiación, al portero se le vio muy feliz y hasta se atrevió a hacer el festejo que varias veces le hemos visto al campeón del mundo Emiliano Martínez con los trofeos que gana.

En medio de la celebración en la ‘Fiesta de los Bicampeones’, vimos a un Britos bastante efusivo en cada festejo, cántico o actividad. Como corresponde luego de ganar un campeonato, la alegría del futbolista fue tan grande como lo bien que jugó el equipo ‘merengue’ durante esta temporada. En medio de las negociaciones para ver si renueva hasta la próxima temporada, el uruguayo pasó una noche que nunca olvidará y fue tendencia en redes sociales.

“Es hermoso. Encontrarnos con la gente en este ámbito de fiesta, algarabía y compartir un momento juntos de algo que lo hemos buscado todos, porque la gente es muy partícipe de esto...La fiesta es de la gente, no es nuestra. Nosotros somos parte, pero la fiesta es de la gente porque, de verdad, a este club la gente es la que lo hace grande. ¿Cómo no voy a estar feliz? No me imaginaba todo esto. Me imaginaba un final así, pero no esto. Esto es una locura. Lo he visto así al Monumental un montón de veces, pero así en este aspecto de disfrute...me lo voy a llevar para toda la vida”, fueron las palabras de Sebastián Britos para GOLPERU en medio de la celebración del bicampeonato de Universitario de Deportes. Sin dudas, a pesar de estar una sola temporada, su etapa en la ‘U’ lo ha marcado en demasía.

El arquero uruguayo contó sus emociones por lograr la estrella 28 de la 'U' en el año de su centenario. Créditos: GOLPERU

Una de las grandes dudas en los últimos días era si renovaría o no con el equipo que actualmente administra Jean Ferrari. Sin embargo, según información de Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, todo está encaminado para renovar.

Durante los festejos en Andahuaylas, esto fue lo que dijo: “Universitario es el club más grande en el que he jugado y que me ha abierto las puertas en Perú. Este título no me lo esperaba. Me han tratado muy bien. Hoy en día, se han ganado un lugar importante en mi corazón. Por supuesto que me quiero quedar. ¿Cómo no querer quedarme? Espero devolverles todo lo que me han dado a mí adentro de la cancha y por mucho tiempo. Esto en parte es por él (Cesar Vega). Particularmente, quiero también dedicárselo a mi familia y a mis hijos que está en Uruguay, a mi mamá, a mis hermanos. A toda la gente que siempre ha estado ahí. Lamentamos su pérdida”.

Sebastián Britos quiere quedarse en Universitario de Deportes y así lo manifestó en la celebración del título.

¿Por qué aún no puso la firma para su renovación?

Según RPP Noticias, lo único que queda acordar entre Universitario de Deportes y Sebastián Britos son algunos detalles en el contrato y el tiempo de la extensión de su contrato. Mínimo, estará una temporada más, pero el entorno del arquero uruguayo y el propio portero en sí buscarían que sean dos años más. De todas formas, la ‘U’ puede asimilar que tendrá el arco asegurado para el 2025, año en el que buscarán el tricampeonato nacional y hacer una buena Copa Libertadores.

Universitario empató 1-1 ante Junior en Barranquilla por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2024