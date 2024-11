Peruano Felipe Chávez dio una milimétrica asistencia de gol con Bayern Munich ante Benfica por la Champions juvenil 2024

El mediocampista peruano aportó con un pase de gol en el empate del cuadro 'bávaro' por el certamen juvenil de la UEFA. (Video: Victor Catalina)

La irrupción de Felipe Chávez en Bayern Munich no parece tener un final y viene creciendo a pasos agigantados. Si hace unas semanas se portó con un gol en la caída ante Barcelona en la Youth League, ahora brindó una asistencia en el empate en condición de local por 3-3 ante Benfica, aumentando cada vez más su importancia en la sub 19 del cuadro ‘bávaro’ y a pocos meses de disputar el Sudamericano Sub 20 con la selección peruana.

Esta acción se llevó a cabo a los 70 minutos de la contienda, cuando los dueños de casa estaban abajo en el marcador por 2-1. Noel Aseko se ubicó en el centro de la cancha y decidió tocar a un costado con Adam Aznou. El lateral marroquí centralizó su posición para colaborar con la creación de juego, y de ahí descargó con el volante nacional.

Una vez que recibió el balón, el futbolista ‘incaico’ ya sabía lo que iba hacer: se perfiló para su pierna más hábil y lanzó un centro milimétrico que fue bien capturado por el sueco Jonah Kusi-Asare para, con un cabezazo luego de un tremendo salto, pusiera el empate transitorio. Una buena intervención del mediocampista que fue titular por primera vez en la competición continental.

La asistencia de Felipe Chávez para el gol de Jonah Kusi-Asare en Bayern Munich vs Benfica por UEFA Youth League 2024.

Esta anotación le sirvió a Bayern Munich para igualar ante Benfica por 2-2. Gustavo Varela (19′) y Goncalo Oliveira (47′) habían adelantado a los portugueses, pero Nestory Irankunda le dio vida a los alemanes. Jonah Kusi-Asare (70′) volvió a meter a los locales en el encuentro, e incluso Wisdom Mike (76′) hizo soñar con un triunfo. Hasta que apareció Gustavo Varela (93′) para colocar la paridad en una de las canchas del FC Bayern Campus.

Felipe Chávez en la UEFA Youth League

A pesar de solo tener 17 años, Felipe Chávez fue incluido por el técnico de Bayern Munich, Peter Gaydarov, para disputar la UEFA Youth League 2024/2025, certamen equivalente a la Champions League pero para jugadores sub 19.

Por ahora, el conjunto muniqués acumula dos victorias, un empate y una derrota en el campeonato europeo. Como se mencionó líneas arriba, el volante zurdo recién fue titular en la igualdad ante Benfica, aunque tuvo minutos ante Aston Villa y pudo anotar un gol en la derrota por 3-1 frente a Barcelona.

El mediocentro del FC Bayern, con 17 años, celebró su primera conquista en el campeonato juvenil más importante de Europa. | VIDEO: Barca One

NOTICIA EN DESARROLLO...