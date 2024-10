No sueltan a Ricardo Gareca en Chile y ahora lo cuestionan por ‘escapar’ a Argentina para pasar el fin de semana: “Agrava la situación”

Ricardo Gareca firmando banderas y camisetas de Chile. - Crédito: Agencia Uno

Ricardo Gareca ha superado, probablemente, el contexto más convulso de su etapa en la selección de Chile. Dentro de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se ha decidido mantenerlo a pesar del último revés en la 5ta ventana de las Eliminatorias Norteamérica 2026. Eso sí, se le ha exigido sacar importantes réditos en los próximos examinatorios contra Perú, en Lima, y Venezuela, en Santiago. Su obligación es cosechar 4 unidades, de lo contrario estará fuera de Quilín.

De tal manera, las autoridades afincadas en Juan Pinto Durán esperan que el Tigre tome la seriedad debida para sacar adelante los examinatorios más importantes de su proceso. Sin embargo, los últimos reportes de la prensa trasandina han dado cuenta que el seleccionador argentino, para sorpresa de todos, abandonó su centro de operaciones para moverse hacia su país natal, una acción que ha desatado la indignación de la población.

Ricardo Gareca, en su hora más crítica con Chile. - Crédito: Getty Images

La voz más crítica llegó por parte del periodista Juan Cristóbal Guarello, quien ha quedado decepcionado por el distendido proceder de Ricardo. “Agrava la situación el hecho que Gareca se fue, el fin de semana, a descansar a Argentina. Como no había fútbol chileno, como no habían partidos importantes, como no iban a jugar los seleccionados...”, reclamó.

La actitud del Flaco, no hay duda alguna, está siendo muy mal vista y ha servido para hacer una comparación con el criticado Marcelo Bielsa, quien a pesar de todos los dichos polémicos que cayeron sobre su persona, siguió visitando los partidos del Campeonato Nacional de Uruguay pensando en el beneficio del plantel celeste.

El seleccionador del Equipo de Todos está en la cuerda floja tras los malos resultados obtenidos en las Eliminatorias 2026. | VIDEO: Red Gol

“Bielsa, quien está recontra cuestionado, a quien le están haciendo la ‘cama’ y lo están matando, estaba viendo a Progreso contra River Plate, Y Gareca en Buenos Aires, tranquilo el perro. Ponle voluntad, Gareca”, subrayó Guarello.

Llama, poderosamente, la atención que el Tigre realice una actividad que lo aleje de su foco como entrenador. Durante su etapa como responsable técnico de la selección peruana, siempre se mantuvo en la capital monitoreando a los convocados y revisando los lances más destacados de la jornada. Incluso en el periodo de la pandemia COVID-19 se mantuvo en la capital alejándose de su núcleo familiar, al que recién pudo contactar tras el relajamiento de las medidas de seguridad.

Ricardo Gareca no ha sumado unidades con Chile en las Eliminatorias 2026- Crédito: Reuters

“Quiero pensar”

El severo correctivo que le aplicó Colombia, en Barranquilla, dejó muy tocado a Gareca. “En caliente es muy difícil dar una respuesta. Nos superaron en todos los sectores del campo. Nada que objetar. Es difícil hablar de algo que se evidenció: una superioridad de Colombia sobre nosotros. Nos costó hilvanar jugadas. A ustedes les duele, a nosotros también, que somos los protagonistas”, analizó.

“No tengo la respuesta yo. Hoy no le puedo dar una respuesta concreta. Siempre me invaden cosas, a todos, de la misma forma que ustedes, yo también las siento, pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar, enfriarme. Es un proceso difícil, complicado. Hoy no estoy para tomar una decisión. Necesito calmarme, enfriarme, estar con los dirigentes, con mi cuerpo técnico, agregó Ricardo.