Diego Rebagliati sobre Edison Flores en la dura derrota de Perú vs Brasil: “La soledad del ‘Orejas’ era muy triste”

El panelista de 'Al Ángulo' se refirió a lo mal que la pasó el jugador de Universitario de Deportes ante Brasil. Fuente: Movistar Deportes

Diego Rebagliati, panelista en ‘Al Ángulo’, habló de lo que significó la dolorosa goleada que sufrió Perú ante Brasil por 4-0 en el Mané Garrincha de Brasilia por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El exdirigente de Sporting Cristal se refirió al partido e hizo énfasis en Edison Flores y cómo le costó jugar de delantero centro ante la defensa compuesta por Marquinhos (PSG) y Gabriel Magalhaes (Arsenal).

Recordemos que en el once titular la dupla de ataque estaba compuesta por Alex Valera y el propio Edison Flores, algo idéntico a lo que están acostumbrados en Universitario de Deportes e incluso con el mismo sistema de juego. Sin embargo, Valera se lesionó en el calentamiento y Bryan Reyna ingresó en su lugar, cambiando el esquema y dejando al ‘Orejas’ en soledad como el único delantero en un sistema de 4-5-1.

Rebagliati se refirió a las expectativas previas a esta fecha doble de Eliminatorias: “Lo de Brasil salió mucho peor de lo que nos imaginamos. También es cierto que el viernes (ante Uruguay) salió mejor de lo que nos imaginábamos. No creo que nadie se haya alejado de lo que implicaba firmar los tres puntos. En la siguiente fecha doble va a ser probablemente lo mismo, jugando con Chile en Lima y con Argentina en Buenos Aires”.

“Nos terminamos encontrando un equipo muy distinto. Fue una selección que dio un paso firme contra un Uruguay que está en crisis, pero no lo dejamos levantarse y eso es una virtud. Con Brasil se resistió a nivel defensivo el tiempo que se mantuvo con el cero en arco propio porque después del primer gol de ellos las respuestas no existieron. Fue un partido sin misterio, aunque el resultado estaba totalmente definido. Y si bien Perú hizo ajustes, hay cosas impensadas como la lesión de Valera y no poder hacer el cambio hombre por hombre porque Fossati explicó que Luis Ramos todavía no está para 90 minutos”, fue el análisis previo a referirse a Edison.

Sobre Edison Flores y el ataque de la selección peruana aseguró lo siguiente: “Pasamos a un 4-5-1 y la soledad del ‘Orejas’ Flores entre Marquinhos y Gabriel Magalhaes… Al último hay que echarle la culpa es a Flores. Era muy triste verlo a Edison tan abandonado en una situación muy difícil. De hecho, la única jugada en la que logra progresar es en la que está un metro adelantado. No había un camino para atacar y hacerle daño a Brasil”.

El jugador de Universitario estaba en posición adelantada. (Video: Movistar Deportes)

¿Por qué no arrancó desde el inicio Luis Ramos en lugar de Alex Valera?

Luego de la lesión de Alex Valera durante el calentamiento previo al Brasil vs Perú, la especulación llevaba a pensar en que Luis Ramos sería su reemplazante. Finalmente, fue Bryan Reyna quien tomó el lugar del delantero centro de Universitario de Deportes. Para ello hubo una explicación de Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Todo esto para el inicio del Perú vs Brasil por Eliminatorias 2026. (Video: Movistar Deportes).

“Si bien es cierto, nosotros intentamos con los cambios darle un poco más de posibilidades en el ataque, y tuvimos que hacer un cambio obligado, cinco minutos de empezar se cayó Alex Valera. Las características del que entraba no eran las misma que de Alex. De alguna manera de lo que se había trabajado en ataque con Alex eran, tal vez, otras posibilidades. Cuando se lesionó Álex pensamos en él (Luis Ramos), pero si arrancaba no teníamos recambio. Por lo que viene jugando, me pareció que no era para ponerlo de entrada. No está para el ritmo con el que se juega. Otra cosa es entrar unos cuantos minutos”, dijo el estratega uruguayo.