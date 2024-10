Patricio Yáñez defendió a Ricardo Gareca y arremetió contra Arturo Vidal: “Recuerda que tu ‘Generación Dorada’ no clasificó al Mundial”

Todo esto a raíz de sus polémicas declaraciones tras no ser considerado por Ricardo Gareca para Eliminatorias 2026. (Video: ESPN)

La selección chilena está sumida en un conflicto interno que ha causado una profunda división. La raíz del problema radica en el enfrentamiento entre Ricardo Gareca, el director técnico, y Arturo Vidal, una de las máximas figuras del equipo.

Gareca ha tomado la firme decisión de no convocar más a Vidal para los partidos de la ‘roja’. Por su parte, el mediocampista de Colo Colo no ha aceptado esta determinación y ha emprendido una campaña pública de cuestionamientos al entrenador.

En cada oportunidad que se le presenta, ya sea en entrevistas con medios tradicionales, conferencias de prensa o incluso en sus populares transmisiones en vivo por Twitch, Vidal no duda en arremeter contra Gareca con duras críticas. El ‘Rey Arturo’ como se lo conoce, ha dejado en claro su malestar por la situación, los malos resultados y su deseo de volver a vestir la casaquilla nacional.

Esta pugna de poder entre el estratega y uno de los jugadores más emblemáticos de Chile ha generado un ambiente de tensión en el seno del seleccionado. Los hinchas se han dividido en dos bandos: los que apoyan la decisión del técnico y los que respaldan al volante.

Los malos resultados que viene cosechando el ‘Flaco’ en sus primeros meses al mando de la ‘roja’ ocasionaron que muchos chilenos se pongan de parte del experimentado volante, quien viene mostrando un gran nivel en Colo Colo, al que guio a los cuartos de final de la Copa Libertadores, jugando un gran partido frente a River Plate.

No obstante, todavía existen voces relevantes que respaldan a Gareca. Una de ellas es la de Patricio Yáñez, histórico delantero de la selección chilena que brilló principalmente en la década de los 80. El popular ‘Pato’ aceptó que Vidal cuenta con el nivel para sumar en el combinado sureño, pero que sus constantes ataques al técnico no ayudan para nada a que las cosas salgan adelante. Además, le recordó que se quedó afuera del Mundial Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando la ‘Generación Dorada’ todavía se encontraba en su mejor momento:

“Con lo que hizo contra River, creo que era un jugador convocable. De acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona, perfectamente podría haber contribuido. Pero con las declaraciones no contribuye en absoluto. Quiero recordarle que este grupo de la ‘Generación Dorada’ de excelentes jugadores, no llegó al Mundial, no tuvo la capacidad. Fue una farra el no haber ido al Mundial de Rusia. Y después, ya con menos capacidad, menos calidad y más años, no fuimos al de Qatar. Así que no me parece que esté siendo llamado”, señaló en ESPN.

Patricio Yáñez fue uno de los mejores jugadores chilenos de la década de los 80.

Por el contrario, el mundialista en España 82 y subcampeón de la Copa América 1979 aplaudió a Ricardo Gareca por la valentía de dejar de lado a algunos referentes si es que considera que no le aportan a su proyecto:

“Hay jugadores que ya estuvieron en la selección y definitivamente para Gareca no son aporte. Me gusta que tome la decisión de sacar jugadores que han sido históricos, que de acuerdo a la visión del técnico, no están aportando para lo que quiere ni lo que desea para intentar llegar al Mundial”, añadió.

Finalmente, el ‘Pato’ Yáñez se mostró sin esperanzas de que Chile clasifique a la Copa del Mundo y volvió a cuestionar a Arturo Vidal, asegurando que hace daño a la selección: “Creo que ya estamos prácticamente fuera, hemos hipotecado de manera importante el estar en el próximo mundial. Y lo de Vidal, me parece que daña más que contribuye”.

¿Qué dijo Arturo Vidal?

Arturo Vidal criticó duramente a Ricardo Gareca porque, en su opinión, está experimentando al considerar a tantos jóvenes en la selección chilena, y resignando así las chances de clasificar al Mundial Norteamérica 2026:

“Es difícil. No le veo rumbo a la selección, cuando te enfrentas a dos de las selecciones más fuertes del mundo: Colombia que tiene un potencial increíble que no pierde hace más de 30 partidos, Brasil que se despierta con el pie derecho y te mete cuatro o cinco goles. Nosotros los sufrimos con la ‘generación dorada’, ¡Imagínate ahora con los que no tienen experiencia! Hay jóvenes y me alegro por ellos porque son citados a la selección, es un sueño que se les cumple, pero también hay que saber en qué momento. Si quieres proyectar y tirar a la basura las Eliminatorias, prueba. Pero todavía hay chances de clasificar al Mundial. Se perdió con Bolivia y perdimos mucho, pero todavía hay opciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos esperar de estos dos partidos?”, cuestionó.