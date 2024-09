Arturo Vidal asombrado con Luis Advíncula y su notable cruce a Miguel Borja en Boca Juniors vs River Plate por superclásico argentino

El jugador chileno se sorprendió por una gran acción del peruano en el superclásico argentino. (Video: Kingarturo23oficial / Kick)

Boca Juniors no pudo hacer respetar la localía y terminó perdiendo con River Plate en un duelo válido por la jornada 15 de la Liga Profesional Argentina 2024. La Bombonera fue testigo de una derrota de los ‘xeneizes’ por 1-0 con el gol de Manuel Lanzini, resultado que puso entre las cuerdas al técnico Diego Martínez. Pero más allá de ello, Luis Advíncula fue uno de los más aplaudidos, no solo por su entrega, sino por un notable cruce contra Miguel Ángel Borja. En ese sentido, Arturo Vidal quedó asombrado con esta jugada del peruano.

De hecho, la acción ocurrió a los 79 minutos de la contienda. El juego se estaba desarrollando en la mitad de la cancha, cuando Guillermo ‘Pol’ Fernández se juntó a la línea defensiva y tocó con Aarón Anselmino, quien se ubicó a un costado izquierdo y avanzó varios metros para luego mandar un centro al corazón del área rival.

Germán Pezzella ganó por alto contra Milton Giménez, causando que el balón quede suelto. Nicolás Fonseca anticipó y descargó en primera con el delantero colombiano, que picó la pelota al vacío y corrió a toda velocidad superando a Cristian Lema.

Luis Advíncula apareció desde atrás con la clara intención de cortarlo. Y luego de una espléndida galopada desde atrás, le ganó la posición al ‘Colibrí' y evitó que se dirigiera al arco defendido por Sergio Romero, causando que incluso le cometiera una falta en ataque. Fue tanto el esfuerzo del canterano de Sporting Cristal que quedó tendido en el césped con gestos de dolor.

Gran jugada del peruano para evitar el gol del colombiano en el superclásico argentino. (Video: ESPN)

Arturo Vidal y su reacción al cruce de Luis Advíncula

Ahí fue cuando Arturo Vidal evidenció su reacción de asombo al ver el cruce de Luis Advíncula contra Miguel Borja. “Se recuperó bien, pensé que no lo iba a pillar. Pensé que se lo iba a llevar”, dijo en primera instancia a través de su cuenta de Kick.

De la misma manera, el jugador de Colo Colo opinó sobre el momento en que vio que el peruano se echó en el césped con molestias. “Que se pare nomás, si no va a pasar el tiempo (al ver a ‘Lucho’ sobre la cancha). La hizo bien Advíncula, pensé que se lo iba a llevar, pero no, se recuperó bien”, indicó.

Luis Advíncula y el increíble cruce a Miguel Borja en superclásico argentino. - créditos: EFE

Eso no fue todo, ya que Arturo Vidal también se pronunció sobre el remate al travesaño que protagonizó Luis Advíncula. A los 71 minutos, el balón le quedó al peruano luego de un tiro de esquina y sacó un potente zurdazo que impactó en el palo de la portería de Franco Armani.

No pudo ser el empate para Boca Juniors y el ‘Rey Arturo’ se mostró sorprendido por el disparo con la pierna izquierda. “¿Alguien entiende a Advíncula? Le pegó con izquierda, pero... ¡Era un golazo! ”, exclamó.

Asimismo, el futbolista de 37 años hizo un balance sobre la performance de la escuadra ‘xeneize’ ante su clásico rival. “Yo no había visto el gol. No había visto jugar a Boca Juniors hace tiempo, pero encuentro que está muy duro. Parece que el pronóstico que di yo, me imaginaba otro Boca lo tengo que decir”, precisó.

Luis Advíncula, lesionado en superclásico

Luis Advíncula es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Boca Juniors. Su incansable entrega en cada jugada, sumada a sus aportaciones en defensa y ataque, han generado que se convierta en uno de los capitanes del equipo.

Finalmente, el que portó la banda fue Marcos Rojo y luego ‘Chiquito’ Romero. Sin embargo, el ‘Rayo’ no pudo completar el partido, debido a que salió a los 85 minutos por Juan Barinaga a raíz de una dolencia en la jugada del choque con Miguel Borja. En los próximos días se conocerá si se trata de un golpe o una lesión de mayor consideración.