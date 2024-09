Espectacular remate de Luis Advíncula se estrelló en el travesaño en el Boca Juniors vs River Plate por la Liga Argentina 2024

Boca Juniors enfrentó a River Plate por el clásico de la Liga Profesional Argentina 2024

El lateral peruano Luis Advíncula generó una clara ocasión de gol en el superclásico que se disputó el sábado 21 de setiembre por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina 2024. El duelo se disputó en el estadio La Bombonera y terminó en triunfo de los ‘millonarios’ por 1-0 en un duelo emocionante que tuvo un gol anulado para los ‘xeneizes’.

A los 71′, se produjo un córner a favor de los ‘azul y oro’ que terminó con un despegue de la visita y cayó en los pies del ‘Rayo’. El defensa nacional estaba fuera del área sin marca y eso le permitió acomodarse para lanzar un potente zurdazo que terminó pegando en el palo.

‘Luchito’ se quedó arrodillado lamentándose porque el balón no ingresó y luego se agarró el rostro porque no podía creer que su sensacional remate no haya entrado. Esa jugada fue elogiada por los comentaristas de ESPN que estaban transmitiendo el duelo: “Muy buena; primero por el control, se la dispone para la pierna izquierda y esa pierna de Advíncula funciona bien”.

Minutos más tarde, Advíncula tuvo un fuerte choque con jugador de River y quedó golpeado, se presume que se sintió de la pierna y tuvo que salir del campo. El seleccionado fue cambiado por Juan Barinaga a los 85 minutos generando preocupación y más en los peruanos porque se vienen los duelos con Uruguay y Brasil por la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El fuerte choque de Luis Advíncula con jugador de River Plate en el superclásico por Liga Profesional Argentina 2024.

Gol anulado de Boca Juniors por el VAR

El marcador estaba 1-0 a favor de River Plate y los ‘xeneizes’ hicieron de todo para emparejar las cosas en La Bombonera, y así llegó el gol de Milton Giménez, quien apareció para hacer explotar a los hinchas de Boca Juniors, pero la alegría no duró mucho porque la anotación fue anulada por la intervención del VAR.

El delantero aprovechó un gran centro y logró meter el balón en el arco de Franco Armani, quien fue sorprendido y no pudo hacer nada para evitar la celebración del cuadro de Diego Martínez. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez recibió el llamado del videoarbitraje y se dirigió al monitor para ver la jugada en medio de los reclamos de los jugadores de Boca.

Luego de observar la polémica acción, el referí decidió anular la anotación causando el eufórico festejo de Marcelo Gallardo. No se contabilizó el gol porque el balón logra chocar en la mano de Giménez.

Soccer Football - Argentina Primera Division - Boca Juniors v River Plate - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - September 21, 2024 Boca Juniors' Milton Gimenez scores a goal that was later disallowed REUTERS/Agustin Marcarian