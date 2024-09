‘Puma’ Carranza reveló el significado de su fraterno abrazo con ‘Chemo’ del Solar: “No soy rencoroso”

'Puma' Carranza reveló el significado de su fraterno abrazo con José 'Chemo' del Solar en la sede de Universitario

El pasado jueves 19 de setiembre, Universitario de Deportes publicó una imagen de José Luis Carranza y José Guillermo del Solar dándose un emotivo abrazo en las instalaciones de Campo Mar ‘U’. Ambos se reencontraron al término de un partido entre la reserva del cuadro ‘crema’ y la Universidad San Martín.

Sin duda alguna, para los hinchas, fue una grata sorpresa presenciar este reencuentro. Muchos recordaron aquellas imágenes icónicas de los títulos conseguidos en los años 1999 y 2000. Después de varios años, el destino los volvió a unir en el año del centenario del club.

En ese sentido, el popular ‘Puma’ dio a conocer detalles sobre lo que fue su encuentro con ‘Chemo’ luego de varios años sin entablar una conversación por diversos motivos que han preferido no revelar.

“Siempre va a perdurar la amistad. Nosotros hemos sido amigos desde muy chicos, cada uno tiene su carácter. Yo siempre he demostrado lealtad, eso es algo que aprendí de casa y también se lo he inculcado a mis hijas. A los amigos se les cuida, sobre todo cuando están caídos”, sostuvo en el programa deportivo ‘La Interna’ de Trivu Tv.

Asimismo, dejó en claro que no es una persona que guarda rencor. “Yo no soy rencoroso, digo las cosas como son y es de hombres reconocer. Yo creo que lo que pasó hoy fue lo más lindo. Yo estaba viendo jugar a la reserva en Campo Mar en la cancha principal y fue ahí cuando llegó ‘Chemo’”.

Los detalles del tan esperado reencuentro

Con respecto a cómo se dio el encuentro, el excapitán de los ‘merengues’ dijo lo siguiente: “Terminó el partido y yo me fui solo porque tenía que firmar unos papeles en la oficina. Es él que se acerca a saludarme, ahí hablamos un rato. Prefiero no entrar en detalles, soy de guardarme ese tipo de cosas para mí”.

“Con ‘Chemo’ siempre tuve una amistad muy fuerte. Yo siempre he sido muy claro, él a veces es frío por lo mismo que ha jugado en Europa y yo lo comprendo. Fue él quien tomó la iniciativa, él vino hacia mí”, agregó.

Finalmente, aseguró que su reconciliación con Del Solar podría motivar al equipo dirigido por Fabián Bustos en busca del bicampeonato. “La gente sabe como soy yo. Sé que ha sido una alegría para todos los hinchas, pero yo siempre he sido muy respetuoso para todo. Nuestra unión podría ayudar mucho este año que se celebra el centenario, porque hemos crecido con un técnico que siempre hablaba de la unión de equipo. La ‘U’ es una familia y yo siempre lo he tomado así”.

¿Por qué se distanciaron?

Una amistad como la del ‘Puma’ Carranza y ‘Chemo’ del Solar parecía a prueba de balas por todo lo que compartieron durante sus años en Universitario. No obstante, de un momento a otro, todo cambió y el lazo amical que existía entre ambos se rompió.

Si bien no se conoce el motivo, Carranza siempre dejó entrever que el ahora entrenador no tenía palabra y había cometido muchos errores. “‘Chemo’ del Solar es un mongo y te lo digo de verdad. Es un tipo que para mí a veces estaba equivocado y a veces tenía dos pepas en los ojos. Se ha equivocado en mucho. Era amigo de él, pero ya no lo soy. Soy un tipo muy claro para mis cosas”, señaló en el programa de YouTube ‘Palabra de Hincha’.

“A mí no me interesa si jugó en Cristal, él como persona deja mucho que desear. Puede ser un gran profesional, pero ahí nomás. La amistad es la amistad, pero cuando no hay palabra y pasan cosas como le pasó a Pizarro (caso Golf Los Incas) es casi lo mismo. Cuando hay personas que tapan cosas molesta y mucho”, finalizó.