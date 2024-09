Desde Chile proponen a extécnico de Liga 1 como reemplazo de Ricardo Gareca: “Fue campeón y puede trabajar con gente joven”

Exjugador de Chile propuso a extécnico de Liga 1 como reemplazo de Ricardo Gareca.

La selección de Chile viene atravesando una crisis futbolística que ha desencadenado en resultados negativos. La Copa América 2024 fue un primer paso que luego fue trasladada a las Eliminatorias Sudamericanas, donde se ubica en la penúltima ubicación y con chances reducidas de clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. A raíz de ello, se ha voceado sobre la posibilidad de que Ricardo Gareca deje el cargo. En ese sentido, Leonel Herrera, exjugador chileno, quien postuló a un técnico que pasó por la Liga 1 para reemplazar al ‘Tigre’.

Fue el medio del país ‘sureño’, ‘RedGol’, que se contactó con el tricampeón con Colo Colo para consultarle acerca de un eventual relevo del DT argentino, eligiendo de manera inmediata a Gustavo Álvarez, quien dirigió a Sport Boys y Atlético Grau, y ahora es entrenador de Universidad de Chile. “Si lo sacan yo prefiero a Álvarez”, dijo en primera instancia.

Ahí fue cuando Leonel Herrera explicó los motivos por los cuales el argentino de 51 años puede ser la principal opción para liderar a la ‘roja’ en un nuevo proceso clasificatorio.

“Lo que pasa es que Álvarez es por los buenos resultados que ha obtenido, fue campeón con Huachipato y ahora con una buena campaña con la ‘U’, así que tienen merecimientos para eso. Trabajar con la gente joven para el próximo Mundial”, precisó.

Gustavo Álvarez salió campeón de Chile con Huachipato el 2023. - créditos: DANIEL PINO/AGENCIAUNO

Eso no fue todo, ya que Leonel Herrera manifestó su predilección por Gustavo Álvarez, incluso por encima de Jorge Almirón, quien es DT de Colo Colo, actualmente en el segundo lugar de la liga chilena.

“Por las campañas más Álvarez que Almirón, ha estado en equipos que no son relativamente grandes, entonces tiene mucho más méritos. El otro técnico en Colo Colo tiene todas las ventajas y es más fácil triunfar. Es muy difícil que un técnico, de la nacionalidad que sea, y venga a dirigir Colo Colo y no salga campeón”, acotó.

El paso de Gustavo Álvarez en la Liga 1

Gustavo Álvarez llegó al Perú el 2021 para ser el entrenador de Sport Boys. En esa temporada, el conjunto ‘rosado’ acabó en el puesto 7 de la Liga 1, pudiendo clasificar a la fase 1 de la Copa Sudamericana del siguiente año.

Pero el 2022 desembarcó en Atlético Grau, al que lo ubicó en el décimo lugar y sin la posibilidad de acceder a un torneo internacional.

De todos modos, sus equipos siempre mostraron una idea de juego moderna con la posesión de la pelota y con la tendencia a ser ofensivos.

Gustavo Álvarez dirigió en Perú a Sport Boys y Atlético Grau.

Su buena labor en territorio peruano hizo que Huachipato de Chile se fije en Gustavo Álvarez, quien partió rumbo a ese equipo y pudo salir campeón de la liga chilena el 2023. Como se mencionó líneas arriba, en el presente trabaja al mando de Universidad de Chile, líder del campeonato local.

Ricardo Gareca sobre posible salida de Chile

Luego de la derrota con Bolivia en Santiago, un periodista chileno le preguntó a Ricardo Gareca en conferencia de prensa cómo se podía sostener su proceso ante el mal momento de la ‘roja’, a lo que respondió lo siguiente. “No tengo yo la respuesta. Usted hace una pregunta que debe contestar la dirigencia. De parte mía, me trajeron para hacer un trabajo. Matemáticamente tengo chances de poder clasificar. Después las conjeturas no son para mí, es para dirigentes, más que nada”.

Por el contrario, el exDT de Perú aseguró que, en caso los números no le permitan a Chile poder pensar en el Mundial, buscaría trabajar para el futuro de esa selección.

“Lo que piensen de mí, o el análisis sobre mí, corre por cuenta de quien hace el análisis. Yo soy un profesional que me han contratado para hacer un trabajo. Si matemáticamente tengo chances para clasificar voy a luchar hasta el último momento, y si no las tengo porque no me dan los números, voy a hacer un trabajo para dejarle a Chile en un futuro, la posibilidad de poder tener una selección competitiva. Estoy abocado directamente a hacer eso”

El 'Tigre' se pronunció sobre la posibilidad de dejar la 'roja' tras la derrota con Bolivia en Eliminatorias 2026. (Video: MegaDeportes)