Piero Quispe lanzó rotunda respuesta cuando le recordaron su bajo nivel en México: “Si no soy el mejor de Pumas, soy uno de los mejores”

El joven volante peruano Piero Quispe emprendió un desafío en su carrera futbolística al emigrar a México a finales del 2023. Tras consagrarse campeón en Universitario de Deportes, el menudo jugador recaló en uno de los clubes más importantes del balompié mexicano: los Pumas UNAM.

Su llegada al conjunto azteca generó grandes expectativas debido a su indudable talento y proyección. Sin embargo, el proceso de adaptación al exigente fútbol mexicano no fue sencillo para Quispe, quien recibió múltiples críticas por parte de la prensa y los aficionados durante ese período de transición.

Con el paso de los meses y gracias a su entrega y determinación, el volante peruano logró ganarse un lugar en el once titular de Pumas. No obstante, aún no ha podido reflejar su desbordante calidad en el marcador, situación que mantiene la ansiedad de la fanaticada felina por verlo brillar con todo su potencial.

A pesar de las dificultades iniciales, Quispe se mantiene firme en su objetivo de triunfar en el balompié mexicano y convertirse en una pieza clave del equipo capitalino.

El pasado miércoles 4 de setiembre, Quispe participó en una conferencia de prensa de la selección peruana a poco del partido ante Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026 y le recordaron su bajo nivel en la Liga MX. A lo que respondió de forma tajante.

“Después de la Copa América, si has visto mis partidos en Pumas, si no soy el mejor, soy uno de los mejores. Estoy con mucho más confianza, me siento muy motivado, he venido con ganas de hacer las cosas bien, estoy fuerte mentalmente. Creo que he visto al grupo muy unido y eso me motiva, si es que me toca o no, dar todo de mi, tengo mucha fe en mi que voy a hacer las cosas bien”, declaró.

Los números de Piero Quispe desde que vistió la camiseta de Pumas UNAM son los siguientes: 25 partidos disputados (entre Liga MX y Leagues Cup), 1 gol y 1 asistencia.

Piero Quispe fichó por Pumas UNAM y afronta su primera experiencia en el extranjero - Créditos: Getty Images.

Piero Quispe elogió a Maxloren Castro

Por otro lado, Piero Quispe fue consultado por uno de los más jóvenes de la selección peruana, Maxloren Castro. El extremo de 16 años, recientemente, recibió la convocatoria oficial de Jorge Fossati tras la lesión de Franco Zanelatto. El mediocampista de Pumas no dudó en elogiarlo.

“No tuve la posibilidad de hablar, es mi segundo día acá, con lo que he visto y con lo que dicen, es un jugador muy bueno. Veo partidos, a veces que Cristal juega con la ‘U’, esa vez lo vi y me hace acordar a Grimaldo cuando estaba en Cristal. Creo que si sigue así, va a ayudar bastante por la edad que tiene y lo jugador que es”, expresó.

Con apenas 16 años, Maxloren Castro fue convocado a la selección peruana para los partidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias 2026.

¿Quispe será titular en Perú vs Colombia?

En esa misma línea, el exUniversitario se refirió a lo que será el Perú vs Colombia por la fecha 7 de las clasificatorias sudamericanas. “Tenemos mucho respeto, pero tengo mucha fe y confianza en mis compañeros que vamos a sacar los máximos puntos posibles en estas dos fechas”.

Quispe no sería titular en el choque ante los ‘cafeteros’. ¿Por qué? El técnico Jorge Fossati ha probado a otro jugador en su posición. Se trata de Sergio Peña. El futbolista del Malmo completa el triángulo en la mitad de la cancha junto a Renato Tapia y Wilder Cartagena.

Piero Quispe deberá su oportunidad en el banco de Perú ante Colombia.

‘Peñita’ le habría ganado el puesto a Piero luego de la performance en la Copa América. Además, a su favor del exAlianza Lima, juega la experiencia en Eliminatorias de Conmebol. Tuvo más minutos en la era de Ricardo Gareca.

Los tres futbolistas en mención han formado parte del once titular en los últimos entrenamientos de la selección nacional. Sin embargo, aún queda una sesión más en el Estadio Nacional para definir al equipo que saldrá el viernes 6 de setiembre en búsqueda de los tres puntos.