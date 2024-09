Maxloren Castro, ilusionado, le dedicó a sus padres su primera convocatoria a la selección peruana para las Eliminatorias 2026

El extremo de Sporting Cristal habló por primera vez tras ser llamado para los duelos contra Colombia en Lima y Ecuador en Quito. (Video: FPF)

La selección peruana se encuentra a tan solo un día de enfrentarse en condición de local ante su similar de Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. De hecho, bajo el mando de Jorge Fossati, el plantel ha venido entrenando en la Videna para llegar de la mejor manera y conseguir un resultado positivo.

Sin embargo, en las últimas horas hubo un movimiento que sorprendió a propios y extraños. Y es que Maxloren Castro fue incluido en la convocatoria ante la indisposición de Franco Zanelatto. En ese sentido, el futbolista de Sporting Cristal brindó sus primeras declaraciones al respecto.

“Estoy muy contento de vestir la blanquirroja. Estoy ilusionado de poder ser convocado y jugar”, fueron sus primeras palabras para el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol.

De la misma manera, animó a los hinchas nacionales a seguir apoyando al combinado patrio para poder sacar adelante los encuentros venideros. “Venimos a dar lo mejor, a sacar buenos resultados. Que nos sigan apoyando para que nos den la motivación de poder ganar los partidos”, señaló.

Ahí fue cuando Maxloren Castro tuvo un gran gesto al dedicarle y agradecerles su convocatoria a sus padres, a quienes considera como los artífices de que se encuentre en un gran momento a nivel individual.

“Quiero agradecer a mis padres por todo lo que estoy pasando. Creo que ellos son responsables de todo lo que estoy viviendo ahora. Mandarles saludos y abrazarlos desde aquí. El verdadero amor, nunca abandona ¡Vamos Perú!”, expresó.

Maxloren Castro convenció a Jorge Fossati para incluirlo en las Eliminatorias 2026. - créditos: FPF

Jorge Fossati sobre convocatoria de Maxloren Castro a selección peruana

Maxloren Castro entró en la nómina oficial de la selección peruana luego de la desconvocatoria de Franco Zanelatto. El futbolista de Alianza Lima no entrenó con sus compañeros a lo largo de la semana y estaba en duda su presencia para enfrentar a colombianos y ecuatorianos.

No obstante, el miércoles 4 de setiembre se conoció que ‘Zane’ quedó fuera y ahí ingresó el jugador de 16 años, quien estuvo en las prácticas desde el primer día en calidad de ‘invitado’ y, debido a su gran performance, le llenó los ojos a Jorge Fossati.

“Se dio en principio como yo pretendía, solapadamente, para que un chico de 16 años no tuviera el agobio de familia, amigos, periodistas. Se fue dando al natural y va a estar en la sub 17 o sub 20 que íbamos a tener de ‘sparring’. Pero desde el primer día él sabía que nosostros lo íbamos a invitar. Íbamos a corroborar lo muy bueno que le venimos viendo en su club, está demostrado que en su club está muy bien entrenado y que se va metiendo en el grupo despacito y por las piedras. No somos de hacer las cosas para quedar simpático con nadie”, comentó el DT uruguayo en rueda de prensa.

El técnico uruguayo se refirió a la inclusión del jugador de Sporting Cristal para los choques ante Colombia y Ecuador. (Ovación)

Elogios de jugadores de Perú a Maxloren Castro

El notable accionar de Maxloren Castro en los entrenamientos de la selección peruana ha generado buenos comentarios entre los mismos jugadores. Luis Advíncula pidió paciencia con su crecimiento para no marearlo. “Es un chico con muchas condiciones. Hay que llevarlo de a pocos, ya sabemos cómo es acá, que tiene dos o tres partidos y ya lo quieren vender al Manchester. Es un gran jugador, va a ser bueno tanto para él como el fútbol peruano, ahora que está acá, va a ver el roce de lo que es la selección”, declaró para la prensa.

Carlos Zambrano, por su parte, lo comparó con Edison Flores y resaltó sus virtudes futbolísticas. “Es un jugador muy bueno, talentoso y atrevido. No tiene el biotipo de un europeo, pero lo poco que tiene... Lo veo similar al ‘Orejas’ cuando se inició en el fútbol y creo que lo podemos explotar”, precisó.

El 'Kaiser' se pronunció por el rendimiento del jugador de Sporting Cristal y lo comparó con referente de la 'bicolor'. (Video: Canal N)