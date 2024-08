Martín Liberman aseguró que Paolo Guerrero no debe seguir en la selección peruana y le mandó crudo mensaje a Jorge Fossati

El periodista argentino se pronunció con dureza contra el 'Depredador' y le dejó un aviso al DT de la 'bicolor'. (Video: El Futbolero Perú)

La expectativa por la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se ha apoderado del Perú. La reciente publicación de la lista de convocados por parte de Jorge Fossati para los duelos contra Colombia en Lima y Ecuador en Quito ha generado un intenso debate entre los aficionados, especialmente por la ausencia de Paolo Guerrero. En medio de la polémica, el periodista deportivo Martín Liberman ha avivado la controversia al asegurar que la presencia de delantero en la ‘bicolor’ ha llegado a su fin.

El ‘Depredador’, histórico goleador de la selección, no atraviesa por el mejor momento de su carrera. Se encuentra sin equipo tras desvincularse de César Vallejo y todavía no confirma su voceado fichaje por Alianza Lima, o algún otro equipo para el segundo semestre de la temporada. El polémico comentarista argentino fue contundente en su mensaje, señalando que el ciclo del ‘Depredador’ con la ‘blanquirroja’ está terminado y que es momento de dar paso a nuevos talentos.

“La Copa América puede oficiar como un punto de inflexión. Como que los técnicos, hasta ese torneo, podían estirar algunas cosas y el próximo objetivo es en dos años, el Mundial”, fueron sus primeras palabras para ‘El Futbolero Perú'.

De la misma manera, consideró que este torneo continental habría sido clave para que varios comandos técnicos de las selecciones tomen decisiones de cara al futuro. “Suponiendo que la Copa América fuera un impedimento para hacer un borrón y cuenta nueva, esta ya pasó. Ese punto de inflexión, en Argentina fue un cimbronazo fuerte. Creo que puede llegar a suceder en muchas selecciones”, comentó.

Ahí fue cuando el periodista argentino consideró que Paolo Guerrero debe dar un paso al costado en la ‘blanquirroja’ y dejar su lugar a las nuevas generaciones.

“Aparentemente, Fossati ya no va a tener en cuenta a Cueva y a Guerrero. Lo de Guerrero es lógico, por edad. Ya no puede jugar más en la selección, su prestación en la Copa América fue muy floja. Él fue un extraordinario futbolista, un estupendo delantero, un gran jugador, que sigue siendo, pero tal vez ya no está para la selección. Va a seguir tapando jugadores, a los chicos que vienen emergiendo. No tienen las mismas características, pero los Zanelatto, los Reyna. Ya vimos como está Perú con los de ahora, y si estos no funcionan, hay que buscar otros”, sostuvo.

Paolo Guerrero fue el capitán de Perú en la Copa América 2024. - créditos: Bill Barrett/ISI Photos/Getty Images

Y es que Paolo Guerrero acudió a la Copa América 2024 como el capitán de la selección peruana, aunque no pudo reeditar las actuaciones que logró en ediciones pasadas. Justamente, buscó estirar su notable marca de ser el máximo goleador en la historia del combinado patrio con 40 anotaciones.

Sin embargo, en la reciente lista que brindó Jorge Fossati para los choques con Colombia y Ecuador por el proceso clasificatorio, fue dejado de lado ante su inactividad a nivel de clubes.

Martín Liberman y su mensaje a Jorge Fossati

Además de referirse a Paolo Guerrero, Martín Liberman le dejó un aviso a Jorge Fossati y está relacionado a la apuesta por los jóvenes para encarar lo que resta de las Eliminatorias 2026, considerando que Perú, por ahora, está fuera de clasificación al Mundial.

“El técnico no tiene que tener miedo de cambiar. Es más, dicen que está pensando en varios cambios. Es momento de profundizar en eso, Jorge (Fossati). Perú está muy mal en la Eliminatoria y eso es por los jugadores grandes. Si con ellos no hubo solución ni despegue, y hoy hay eliminación al Mundial, apuesta por los jóvenes, por el recambio, por la mixtura. Cambia, cree en ti, en tu corazonada. Los grandes no te llevan al Mundial. Vaya a las canchas, recorra Perú, busque jugadores, invente algo”, dijo en primera instancia.

Jorge Fossati se refirió a la actualidad de Christian Cueva luego de ser denunciado por violencia familiar. Canal N

Por el contrario, si es que el ‘Flaco’ es ‘forzado’ a utilizar a algunos futbolistas, el periodista dejó en claro que debería dejar su cargo. “Si lo obligan a convocar jugadores, usted tiene que marcharse. Si tiene libertad total, haga lo que crea. Si cree que Guerrero es el hombre adecuado, llámelo, pero yo creo que no”, señaló.

Asimismo, le pidió al estratega de 71 años que empiece una búsqueda de jugadores a lo largo y ancho del país. “Este es su momento, agudice el genio. Reúnase con los técnicos, que le aconsejen, que le cuenten características de jugadores, vea inferiores, hable con los técnicos de juveniles. No puede ser que Perú esté así”, añadió.