Renato Tapia rompió su silencio sobre su no participación en la Copa América con Perú: “Nunca pensé que tomaría esa decisión”

El mediocentro de Perú se negó a viajar con la selección nacional tras no llegar a un acuerdo con la FPF para estar “protegido ante los riesgos de sufrir una lesión grave”. | VIDEO: El Chiringuito

Renato Tapia ha iniciado otro reto en LaLiga de España. Luego de 40 días deshojando margaritas, mientras su entorno empresarial revisaba todo tipo de propuestas que llegaban a la mesa, el mediocentro de Perú aceptó una oferta del CD Leganés, recién ascendido a Primera División tras haberse coronado campeón de la categoría de plata.

No hubo que esperar mucho para su auspicioso debut, en la igualada a uno contra Osasuna, ni mucho menos para su presentación en sociedad. Explicó que “no he priorizado el dinero” para llegar a Butarque. “Desde la primera conversación me di cuenta que el Leganés era el club que quería y necesitaba”, agregó.

Renato Tapia asume un nuevo desafío en Butarque. - Crédito: CD Leganés

En medio, Tapia atendió una breve ronda de medios para abordar situaciones puntuales. Al momento de dialogar con El Chiringuito, fue consultado acerca de su ausencia con la selección peruana en la Copa América 2024 al no haber alcanzado un acuerdo con la FPF para estar “protegido ante los riesgos de sufrir una lesión grave”.

Renato no dudó en responder: “Una decisión complicada y difícil, que nunca pensé llegar a tomar, pero es parte de esto. En su momento, se conversará y se explicará un poquito más sobre el tema. Son cosas que pasan, el fútbol tiene estas cosas, que al final no depende tanto de uno, son más administrativas y que están fuera de tus manos”.

Renato Tapia se refirió a una posible convocatoria a la selección peruana en su presentación en Leganés

“Por Perú lo doy todo”

Como sexta incorporación del Leganés, siendo probablemente la más importante considerando su internacionalidad y línea de carrera, Tapia atrajo la atención de una buena parte de los medios de comunicación. En la ronda de preguntas resolvió cualquier inquietud como una relacionada a la Blanquirroja.

”Yo lo por la selección doy todo, uno no se puede negar a un llamado, pero bueno ahora la idea es que vuelva a mi 100% y enfocarme en lo que yo quiero para tratar de llegar bien”, comentó Renato.

Tapia ha firmado por dos temporadas con los Blanquiazules. - Crédito: CD Leganés

Añadió que, a pesar de contar con muy pocos días representando a los pepineros, “creo que ya llegó la pre convocatoria, así que nada, yo estoy siempre presto para jugar por la selección. No depende de mí si voy o no, creo que el entrenador es el que decide si voy y ya está. No hay nada más que eso”.

Ahora como nueva cara de los Blanquiazules, Tapia sueña que “la colonia peruana de Madrid venga a apoyar al Leganés” en los partidos que se disputen en el estadio Municipal de Butarque. Finalmente explicó que “estaba buscando un paso en mi carrera. Sé que llego a un buen equipo, conocía a algunos jugadores y estoy muy contento de venir aquí y poder ayudar. Espero sumar, ponerme a punto y conocer a los compañeros”.

Renato Tapia reveló si fue citado por el DT Jorge Fossati a la selección peruana con miras a las Eliminatorias 2026

“Renato ya pasó la página”

Más allá de las diferencias en las posiciones entre la Federación Peruana de Fútbol y Tapia, el futbolista de corte defensivo ha superado cualquier impase. Así lo explicó su agente a Infobae Perú: “Ya pasó la página, está muy motivado con el proyecto del Leganés pensando en poder aportar en la selección en seis fechas que vienen este año. Entiendo que hay una comunicación entre el cuerpo técnico de la selección y Renato; eso es saludable”.

“Renato está muy motivado con lo que viene. Él entiende que hay gente que opina, que algunas personas opinan desde lo pasional, no necesariamente desde lo racional. Él está muy contento con la decisión que ha tomado, está muy entusiasmado”, sentenció Andrés Sabal.

Andrés Sabal, agente del futbolista de CD Leganés, confirmó que el '14' mantiene diálogo con Jorge Fossati. | VIDEO: Infobae Perú