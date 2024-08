Alejandro Restrepo recordó a Alianza Lima con un emotivo mensaje: “Hay que ser agradecido en la vida por este lindo paso”

El estratega colombiano compartió palabras cargadas de emoción tras su experiencia en La Victoria. | VIDEO: Telemedellín

Lejos de guardar rencores o antipatías por su salida de La Victoria, el entrenador Alejandro Restrepo demostró que aún mantiene en su corazón a Alianza Lima, el primer club que dirigió en el extranjero luego de convertirse en un metodólogo revelación del fútbol de Colombia.

Conocedor de ser el último estratega de los Blanquiazules en Perú, Restrepo declaró que para hablar de Alianza Lima “hay que ser agradecido con la vida por este lindo paso, por la oportunidad que tuvimos como cuerpo técnico de ir al exterior, de competir en otra liga, de conocer a otros futbolistas, de aportarle a otra institución y de jugar una linda Copa Libertadores.

Alejandro Restrepo tenía contrato en Alianza Lima por todo el curso 2024. - Créditos: Getty Images.

Al referirse a su adiós del club íntimo, Alejandro aseguró en diálogo con Telemedellín: “La vida y el fútbol son así. Alianza toma la decisión de hacer un cambio y en medio de ese cambio regresando al país, nos llama Independiente de Medellín”.

“Rápidamente había que tomar una decisión, porque el equipo no podía esperar. Tenemos ahora una competencia muy importante por delante. Estamos felices de estar de nuevo en la ciudad, de estar con la familia, de representar al fútbol antioqueño y al fútbol colombiano”, complementó.

El técnico colombiano destacó el soporte del club 'blanquiazul' desde su llegada. (TeleMedellín)

“Nos vamos agradecidos”

El arranque irregular en el Torneo Clausura lapidó a Restrepo, cuya labor presentó ciertos claroscuros que impidieron un desarrollo total de su gestión. A pesar del momento turbulento, que devino en su adiós, guardó los mejores recuerdos en su corazón.

“Llegamos a este hermoso club con el propósito de lograr objetivos importantes. Hoy nos vamos con la desazón de no haberlos cumplido pero con la convicción de que entregamos todo nuestro profesionalismo, trabajo y pasión”, apuntó.

Alejandro Restrepo sacó un 55.1% de rendimiento en su paso por Alianza Lima. - Crédito: Difusión

“Nos vamos agradecidos con cada uno de los jugadores, miembros del comando técnico, staff, área administrativa, directivos, medios de comunicación y en especial con esta hinchada maravillosa. Solo deseamos éxitos a la familia blanquiazul que se merece todo lo bueno”, remarcó. en su cuenta de Instagram.

Ubicado en la zona técnica aliancista, Restrepo totalizó un 55.1% de rendimiento. El balance en materia de resultados, entretanto, es el siguiente: 13 victorias, 4 igualdades y 9 caídas. Conviene mencionar que nunca pudo superar un cruce de complejidad cediendo terreno ante Universitario de Deportes, Sporting Cristal y FBC Melgar.

Las primeras palabras de Alejandro Restrepo como entrenador de Alianza Lima. (Alianza Lima TV)

El DIM, nuevo reto

No pasó demasiado tiempo para que el estratega colombiano se reanudará a la actividad laboral. No bien se instaló en su país, recibió la propuesta de una institución tradicional a la que no podía negarse: “Alejandro Restrepo Mazo es el nuevo entrenador del equipo profesional masculino del Deportivo Independiente Medellín. El entrenador antioqueño de 42 años, que ya fue campeón de la Liga y la Copa en Colombia, llega al Equipo del Pueblo tras su paso por Alianza Lima y se vincula al conjunto rojo por dos años. Bienvenido Alejo a la Familia Roja, que sea el inicio de una gran historia”.

El nacido en Antioquía, en 1982, estará acompañado por Giuliano Tiberti (Asistente técnico), Walter Rivera (Preparador físico) y Jhan Alejandro Cárdenas (Analista de video).

El antioqueño será el nuevo entrenador del Medellín para el segundo semestre. - Crédito: @DIM_Oficial