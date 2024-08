El ácido comentario de Carlos Zambrano sobre evento de Universitario: “Ni sabía que era su centenario, nos da igual”

Carlos Zambrano confesó que no le interesa el centenario de Universitario de Deportes (Fútbol en América)

Este miércoles 7 de agosto se celebra el centenario de Universitario de Deportes, una fecha especial para el cuadro ‘crema’ y que ha sido punto de partida para la mayoría de actividades realizadas por el club este año. Ante esta situación, Carlos Zambrano, fue consultado si le gustaría que Alianza Lima presente a Paolo Guerrero el mismo día, acción que podría ser vista como una provocación para el clásico rival.

El defensa ‘blanquiazul’ expresó que estaría contento con que se concrete el fichaje del ‘Depredador’, pero que no le interesa lo que pasa en la escuadra ‘merengue’. Incluso se animó a afirmar que no sabía que esta semana se conmemoraban sus 100 años de vida institucional:

“Sería lindo (el fichaje de Paolo Guerrero), pero nosotros nos enfocamos de nosotros. Lo que hagan los otros nos da igual, no nos importa, ni sabía que era el centenario, no me interesa, la verdad”, disparó.

Carlos Zambrano anotó gol para el 1-1 de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024.

Volviendo al tema del capitán de la selección peruana, el ‘Kaiser’ expresó su deseo de que pueda encontrar club lo más pronto posible y mejor si se da el caso de retornar a Alianza Lima. No obstante, también dejó en claro que por ahora la mente de todos está puesta en el plantel actual:

“Sinceramente, a cualquier equipo quisiera tener a Paolo, esperemos que se resuelva su tema lo más pronto posible, es un jugador muy importante para la selección y para cualquier equipo. Lo considero mucho, hablo con él de vez en cuando, pero lo importante es enfocarse en lo que tenemos nosotros y si se da la oportunidad de volver a Alianza, bienvenido sea”, señaló a Fútbol en América.

“El grupo va ganando confianza”

El defensa también se refirió a la reciente victoria de Alianza Lima 3-1 en su visita a Comerciantes Unidos, resultado que los coloca en el primer lugar del Torneo Clausura con 12 puntos tras las primeras 5 fechas. En su opinión, la ubicación en la tabla todavía no es importante, ya que falta mucho camino por recorrer:

“No nos preocupamos de eso, vamos paso a paso, creo que veníamos de un bajón, pero el grupo fue ganando un poco más de confianza y ahora el fin de semana se viene otro importante partido”, añadió.

Alianza Lima enfrentó a Comerciantes Unidos por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Por otro lado, elogió el trabajo del DT interino, Diego Ortiz, quien asumió después del clásico tras la salida de Alejandro Restrepo y en su breve ciclo cosechó dos triunfos en dos partidos. Zambrano expresó que, si bien no pudieron entrenar mucho, ya que jugaron entre semana, su conocimiento del grupo fue clave:

“Hemos tenido semanas muy cortas, no hemos tenido muchos días de trabajo, pero lo conocemos al profe’ de las canteras, nos conoce bien a nosotros, se sumó a ayudar al grupo, tenemos buena comunicación que es importante”, indicó.

Finalmente, confesó que no le quita el sueño haber marcado el primer tanto, que inició la remontada ‘blanquiazul’, y envió un mensaje de unión a la hinchada:

“Los goles no son lo mío, alegra mucho que haga uno personalmente, pero lo importante es que el grupo saque los tres puntos. En las buenas y en las malas todos tenemos que estar unidos, la gente también apoyando, no solo por el resultado. Sabemos que están ansiosos por un título más, todos queremos eso y queda seguir trabajando”, concluyó.