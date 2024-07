“Paolo Guerrero tiene que darse cuenta que su momento ya pasó. Si somos egoístas no avanzaremos”, la ácida y firme crítica de Miguel Mostto

Miguel Mostto tuvo una firme y ácida crítica contra Paolo Guerrero por seguir en la selección peruana. - créditos: REUTERS

La selección peruana ha venido siendo un blanco de cuestionamientos luego del bajo nivel que varios jugadores mostraron en la Copa América 2024. Y es que bajo el mando del técnico Jorge Fossati, el equipo acabó en el último lugar de su grupo y quedó eliminado del torneo continental sin poder acumular alguna victoria ni anotar un gol. Uno de los señalados fue Paolo Guerrero, quien acudió a su sexta edición de la competición, pero sin poder brillar. En ese sentido, Miguel Mostto tuvo una ácida y firme crítica contra el ‘Depredador’.

“No digo que Paolo no haya sido un referente, pero creo que tiene que darse cuenta de que su momento ya pasó”, fueron sus primeras palabras en entrevista con ‘Andina’.

De la misma manera, el exgoleador peruano y campeón de la Recopa Sudamericana con Cienciano le pidió que deje la ‘bicolor’ para que los menores tengan oportunidades.

“Está en una etapa en la cual tiene que dar un paso al costado, ser sincero y darle la oportunidad a los menores que vienen detrás, porque si seguimos siendo egoístas y decimos que vamos a jugar hasta los 40 o 41 años, no avanzaremos”, acotó.

Paolo Guerrero tuvo una mínima ocasión de peligro en el Perú vs Chile de la Copa América 2024, pero no pudo definir por la oportuna intervención de Claudio Bravo. - créditos: AP Foto/Julio Cortez

Críticas a Jorge Fossati y sus decisiones en Copa América 2024

Miguel Mostto también cuestionó la labor de Jorge Fossati, al que considera que no era el entrenador más adecuado para la selección peruana, sobre todo, por seguir convocando a la generación que clasificó al Mundial de Rusia 2018.

“Jorge Fosatti ha hecho un buen papel en Universitario, pero no es el entrenador ideal para la selección. Ha tomado decisiones erróneas que lo han perjudicado. Hay mucha gente que lo critica con justa razón. Hay jugadores que se sienten intocables y con justa razón, porque él los ha defendido y no ha sabido manejar la situación”, dijo.

De hecho, una de las medidas más polémicas que tomó el estratega uruguayo fue llevar a Christian Cueva a la Copa América 2024, a pesar de haber estado alrededor de ocho meses fuera de las canchas producto de una lesión en su rodilla derecha. Tuvo minutos ante Canadá y Argentina, sin poder exhibir su mejor versión. En esa línea, Mostto dejó en claro que esa decisión del ‘Flaco’ no fue la adecuada.

“La verdad, para mí ha sido una falta de respeto a los chicos que vienen detrás. Muchos de ellos se esfuerzan por querer estar en la selección y, en cambio, se lleva a un jugador que, como todos dicen, lleva casi un año sin competición, sin pretemporada, sin equipo, y se le premia en ese momento. ¿Qué mensaje le estás dando a los chicos que vienen detrás?”, se preguntó.

Asimismo, el exfutbolista indicó que varios jugadores podrían haber tomado a mal la presencia de ‘Aladino’. Entonces, ¿yo también, si no juego, no participo o no tengo mucha continuidad, debo ser convocado? ¿Por qué a él sí y a mí no? Ese es el tema”, añadió.

El técnico de la selección peruana elogió la vuelta de 'Aladino', pese a derrota frente a los canadienses por el certamen internacional. (Video: DIRECTV)

¿Hay recambio en la selección peruana?

Más allá de los jóvenes jugadores que han sido tenidos en cuenta por Jorge Fossati como Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, Piero Quispe, entre otros, Miguel Mostto resaltó que en la Liga 1 no hay más elementos para suplir a los veteranos de la selección peruana. También hizo hincapié que los futbolistas que emigran al extranjero, regresan pronto y le quitan espacio a los de las canteras.

“De la Liga 1, como dicen varios, mayormente no tenemos casi nada como para escoger. Estamos muy pobres en la formación de jugadores, no tenemos esos recambios. Estamos tratando de repatriar jugadores que se forman en el exterior y nos estamos acostumbrando a eso en lugar de comenzar desde las divisiones menores”, sostuvo.