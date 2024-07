“Ignácio da Silva tomó la mejor decisión, Sporting Cristal no pelea por ningún torneo internacional”, el análisis de Mauricio Loret de Mola ante inminente fichaje por Fluminense

El periodista opinó por la inminente partida del defensa brasileño por el 'Flu'. (Video: Denganche)

En los últimos días, Kevin Serna ha sido noticia por su inminente fichaje por Fluminense de Brasil desde Alianza Lima. Sin embargo, no es el único jugador de la Liga 1 que partirá rumbo al mismo equipo, ya que Ignácio da Silva también se unirá al vigente campeón de la Copa Libertadores procedente de Sporting Cristal. En ese sentido, el periodista Mauricio Loret de Mola aplaudió la decisión del zaguero porque el equipo ‘celeste’ no pelea por ningún torneo internacional.

En el programa ‘Mano a Mano’ del canal de YouTube, ‘Denganche’, Michael Succar empezó tratando este tema y mencionó el hecho de que el elenco ‘rimense’ se queda sin dos de sus futbolistas más importantes del plantel.

“Cristal va a continuar el Clausura sin dos de sus tres jugadores principales (Yotún e Ignácio), porque podemos incluir como tercero a Grimaldo, Santiago González o Cauteruccio. Deportivamente, es algo que tiene que resolver rápido”, indicó en primera instancia.

De la misma manera, resaltó la labor de la dirigencia por las diligencias que hizo para hacerse por un año y medio con el defensa brasileño. “No le discuto el negocio que están haciendo. Primero apostando por Ignácio, después renovarle y ahora venderlo, generando una rentabilidad importante para el club. Esta rentabilidad, lo que espera el hincha, es que se plasme en contrataciones que potencien al equipo”, señaló.

Yoshimar Yotún e Ignácio da Silva son dos de las bajas de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2024. - créditos: Liga 1

Ahí fue cuando Mauricio Loret de Mola lanzó un comentario respecto a salida de de Ignácio da Silva de Sporting Cristal, algo que no ha calado bien en los hinchas, ya que con la ausencia de Yoshimar Yotún y Renato Solís por lesiones de consideración, pierden a un hombre clave en la lucha por el Torneo Clausura.

“Que no se resienta nadie. Ignácio ha tomado la mejor decisión posible como jugador. El fútbol peruano está en el sótano de Sudamérica. Cristal no pelea por ningún campeonato internacional. Es un jugador que hace rato le quedó corta la liga, por más que se mandó algunos errores”, acotó.

Michael Succar volvió a intervenir y reforzó la idea de su colega. En este caso, valoró que el nacido en Currais Novos haya tomado la decisión de dejar su país el 2022, donde militaba en la Segunda División, y ahora firmará por uno de los grandes del Brasileirao, que futbolísticamente no atraviesa por un buen momento.

“Igual ha destacado. Sigue siendo uno de los mejores defensas del campeonato. A Ignácio le sale redondo el negocio porque dice ‘desde la Segunda División de Brasil me fui a una liga menos competitiva que la Primera de Brasil para después, cuando me vean jugando Copa Libertadores, me quieran llevar a la Primera de Brasil. Directamente desde la Segunda a la Primera no lo estoy logrando. Va a Cristal, se muestra, es cierto que Fluminense está mal, pero si logra recuperarse, estará con contrato en un equipo que el próximo año puede pelear el título”, dijo.

“A Ignácio y a Kevin Serna les sale redondo el negocio, aunque son caminos distintos. Ignácio llega desde un equipo grande del Perú y Kevin tuvo que ir desde la Segunda División de Perú”, añadió.

El defensa brasileño abrió el marcador en el Monumental por el torneo internacional. (Video: ESPN).

Ignácio da Silva en Sporting Cristal

Ignácio da Silva arribó a Sporting Cristal a inicios del 2023 procedente de Bahía de la Segunda División de Brasil. Tiago Nunes fue el técnico que lo pidió y sacó su mejor versión, logrando que se convierta un líder en la defensa del equipo y siendo clave, no solo en el apartado defensivo, sino también en el ofensivo con goles claves en Copa Libertadores.

A pesar de que el elenco ‘bajopontino’ no consiguió el título nacional, el futbolista de 27 años fue uno de los puntos altos y terminó siendo elegido el mejor de su puesto de la Liga 1. Para esta temporada bajó su nivel, pero de todos modos mantuvo su caché internacional. Su balance general es de 10 tantos y 2 asistencias en 63 compromisos entre todas las competiciones a lo largo de un año y medio.