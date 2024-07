Eddie Fleischman señaló los tres cambios que Jorge Fossati debe hacer con Perú y lanzó venenoso comentario: “No creo en sus valores ni principios”

El periodista deportivo se refirió a las modificaciones que debe hacer el DT uruguayo con la 'bicolor' y lanzó duros comentarios contra él. (Video: Eddie Fleischman)

La selección peruana tuvo un terrible final en la Copa América 2024. Y es que fue eliminada en fase de grupos luego de perder ante Argentina por 2-0 despidiéndose así del torneo continental. La ‘bicolor’ solo acumuló un punto por el empate ante Chile en el debut, aunque la derrota frente a Canadá desechó sus esperanzas. Por tal motivo, los jugadores y el comando técnico de Jorge Fossati recibieron innumerables críticas. En ese sentido, Eddie Fleischman señaló tres cambios que debe hacer el DT uruguayo y lanzó venenoso comentario.

Fue en su programa ‘Full Deporte’, del canal de YouTube que lleva su nombre, que el periodista fue consultado por un usuario por las reformas que debe hacer el estratega, a lo que dijo lo siguiente: “En primer lugar, cambiar su sistema porque no funciona. No creo que lo haga, pero esa es una de las enmiendas que él debería hacer. Volver a la línea de cuatro para tener por los costados sociedades para atacar y defender”.

De la misma manera, solicitó que Christian Cueva y André Carrillo no sean más convocados al combinado patrio. Aunque en el caso de la ‘Culebra’, solo si tiene continuidad.

“Segundo, no convocar a Cueva y Guerrero sin discusión. A Carrillo se le verá cómo está en su club en agosto o setiembre, cuando empiece a competir. Y si no está en ritmo, que no lo convoquen”, comentó.

Christian Cueva fue a la Copa América 2024 y tuvo un remate peligroso ante Canadá. - créditos: AFP

Otra de las modificaciones que Eddie Fleischman propuso para Jorge Fossati es que debe efectuar es el recambio generacional. En esa línea, puso de ejemplo a José Guillermo Del Solar y su etapa como entrenador de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, donde luego del escándalo ‘Golf Los Inkas’, separó a varios jugadores y, si bien acabó en el último lugar, apeló a seguir su moral y no fue resultadista.

“En tercer lugar, empezar a apuntar, no a clasificar al Mundial porque Perú no va a clasificar. Si Fossati quiere hacer algo por la selección peruana, tiene que ponerse los pantalones y no tener miedo de poner a jugadores nuevos, aunque le vaya mal. Cuando fue lo del tema del ‘Golf Los Inkas’, ‘Chemo’ Del Solar separó a Pizarro, a Farfán, a Andrés Mendoza, a Juan Jayo, a Acasiete, y le fue pésimo. Pero se puso los pantalones y jugó con Fano, con Zambrano que tenía 18 o 19 años, hizo incorporaciones a la selección sin contar con sus mayores estrellas. No arrugó”, acotó.

Asimismo, el conductor de Willax Deportes valoró la valentía de ‘Chemo’ en la ‘bicolor’. “Alguien habría dicho, en su momento que, nos está condenando. Y sí, porque prescindió de los jugadores más importantes, pero sus valores y principios los llevaron a separar jugadores indisciplinados. Se la jugó así y quedó último, sin temor, porque hizo valorar sus principios”, apuntó.

Claudio Pizarro y Santiago Acasiete fueron borrados por 'Chemo' Del Solar por el caso 'Golf Los Inkas'.

Eddie Fleischman y su venenoso comentario contra Jorge Fossati

Ahí fue cuando Eddie Fleischman lanzó un fulminante comentario Jorge Fossati al enfatizar que las opciones de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 son nulas. De todos modos, estuvo de acuerdo en que siga en el cargo para no cortar los procesos tras la salida de Juan Reynoso en diciembre del año pasado.

“No creo que eso lo haga el señor Fossati porque yo no creo en sus valores ni sus principios. Creo que se debe seguir siendo técnico de la selección porque no hay por qué seguir regalando plata y cambiando de entrenadores. Pero no tengo ninguna ilusión con respecto a la selección peruana bajo la conducción de Jorge Fossati”, sostuvo.

¿Cuál el futuro próximo de la selección peruana?

El siguiente reto de la selección peruana será las Eliminatorias 2026, que reanudarán en setiembre con los choques frente a Colombia en Lima y Ecuador en Quito. El elenco nacional está último en la tabla con 2 puntos, por lo que necesita reconducir su rumbo de la mano de Jorge Fossati.