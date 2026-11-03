Gobierno instala un hospital de campaña y despliega brigadas militares por las inundaciones en Tumbes

La presidenta Keiko Fujimori se reunió con su gabinete en el COEN antes de trasladarse a Trujillo para sobrevolar la quebrada de San Ildefonso. (Crédito: Canal N)

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El Gobierno peruano instaló un hospital de campaña en Tumbes y desplegó brigadas del Ejército para atender a la población afectada por las lluvias extraordinarias que azotan la región norte del país. La jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Grinia Ávalos, calificó el fenómeno de “extraordinario” al señalar que las precipitaciones registradas en los últimos días superaron los valores históricos de años anteriores.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad de Tumbes, lo que obligó a las autoridades a reforzar la presencia de personal militar y sanitario en la zona durante la madrugada. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, detalló el estado de los trabajos de contención durante una reunión encabezada por la presidenta Keiko Fujimori en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

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La presidenta Keiko Fujimori encabeza una reunión con autoridades en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para informar sobre las acciones del Gobierno ante las lluvias en el país. (Presidencia de la República)

Ejército en zonas críticas de Tumbes

El titular del MINDEF precisó que las brigadas del Ejército operaron durante toda la noche en tres sectores considerados críticos: la zona de la Panamericana, a la altura de Plaza Vea, un área con antecedentes de inundación; la intersección de la calle Arica; y el sector conocido como El Beso. El funcionario indicó que se dispuso el uso de motobombas en coordinación con las autoridades locales para evacuar el agua acumulada en las vías.

El ministro añadió que el Ministerio de Salud, a cargo de Luis Dyer, coordina la instalación de un hospital de campaña en la zona de Puyango. “Esto va a ser en la zona de Puyango, en un estadio en Puyango, que es una zona menos propensa a ser inundada”, explicó Belaunde.

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Funcionarios del Gobierno peruano supervisan en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional las acciones del Ejército ante las inundaciones registradas en el norte del país. (Presidencia de la República)

Nuevas lluvias entre Tumbes y Piura

Ávalos proyectó un receso temporal de las precipitaciones hasta el 4 o 5 de noviembre, aunque advirtió sobre un nuevo pulso de lluvias entre el 5 y el 7 de ese mes, principalmente entre Tumbes y Piura. A este panorama se suma la advertencia del meteorólogo Abraham Levy, quien alertó sobre un calentamiento sin precedentes en el océano Pacífico frente a la costa peruana, con posible incidencia en la capital en los próximos meses.

“Ninguna persona que está viva ha vivido un calentamiento del mar como el que se tiene hoy en el océano Pacífico y frente a la costa peruana”, afirmó Levy, según consignó Canal N.

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Autoridades gubernamentales encabezadas por Keiko Fujimori evalúan en el COEN las medidas de atención ante las inundaciones en Tumbes. (Presidencia de la República)

Prevención en Lima y supervisión en Trujillo

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el municipio cuenta con kits de ayuda humanitaria disponibles en su almacén central para su entrega a las poblaciones afectadas. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, detalló la instalación de cinco geomallas, barreras dinámicas que buscan evitar el paso de rocas hacia viviendas ubicadas en la parte baja de las quebradas.

Tras la reunión en el COEN, la presidenta Fujimori se trasladó junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, hasta Trujillo, donde sobrevoló la quebrada de San Ildefonso para supervisar en terreno la situación generada por las lluvias.

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Especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional monitorean los mapas meteorológicos ante las lluvias intensas en el norte de Perú. (Presidencia de la República)