Perú

Gobierno instala un hospital de campaña y despliega brigadas militares por las inundaciones en Tumbes

Las precipitaciones extraordinarias anegaron varios puntos de la ciudad norteña, donde el personal sanitario y castrense operó durante la madrugada con motobombas en tres sectores críticos

La presidenta Keiko Fujimori se reunió con su gabinete en el COEN antes de trasladarse a Trujillo para sobrevolar la quebrada de San Ildefonso. (Crédito: Canal N)
Guardar

El Gobierno peruano instaló un hospital de campaña en Tumbes y desplegó brigadas del Ejército para atender a la población afectada por las lluvias extraordinarias que azotan la región norte del país. La jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Grinia Ávalos, calificó el fenómeno de “extraordinario” al señalar que las precipitaciones registradas en los últimos días superaron los valores históricos de años anteriores.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad de Tumbes, lo que obligó a las autoridades a reforzar la presencia de personal militar y sanitario en la zona durante la madrugada. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, detalló el estado de los trabajos de contención durante una reunión encabezada por la presidenta Keiko Fujimori en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

PUBLICIDAD

Cinco personas de pie frente a pantallas informativas; una mujer en el centro habla por un micrófono debajo de varios relojes digitales
La presidenta Keiko Fujimori encabeza una reunión con autoridades en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para informar sobre las acciones del Gobierno ante las lluvias en el país. (Presidencia de la República)

Ejército en zonas críticas de Tumbes

El titular del MINDEF precisó que las brigadas del Ejército operaron durante toda la noche en tres sectores considerados críticos: la zona de la Panamericana, a la altura de Plaza Vea, un área con antecedentes de inundación; la intersección de la calle Arica; y el sector conocido como El Beso. El funcionario indicó que se dispuso el uso de motobombas en coordinación con las autoridades locales para evacuar el agua acumulada en las vías.

El ministro añadió que el Ministerio de Salud, a cargo de Luis Dyer, coordina la instalación de un hospital de campaña en la zona de Puyango. “Esto va a ser en la zona de Puyango, en un estadio en Puyango, que es una zona menos propensa a ser inundada”, explicó Belaunde.

PUBLICIDAD

Un grupo de personas observa pantallas gigantes con transmisiones de video en una sala del Centro de Operaciones de Emergencia
Funcionarios del Gobierno peruano supervisan en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional las acciones del Ejército ante las inundaciones registradas en el norte del país. (Presidencia de la República)

Nuevas lluvias entre Tumbes y Piura

Ávalos proyectó un receso temporal de las precipitaciones hasta el 4 o 5 de noviembre, aunque advirtió sobre un nuevo pulso de lluvias entre el 5 y el 7 de ese mes, principalmente entre Tumbes y Piura. A este panorama se suma la advertencia del meteorólogo Abraham Levy, quien alertó sobre un calentamiento sin precedentes en el océano Pacífico frente a la costa peruana, con posible incidencia en la capital en los próximos meses.

“Ninguna persona que está viva ha vivido un calentamiento del mar como el que se tiene hoy en el océano Pacífico y frente a la costa peruana”, afirmó Levy, según consignó Canal N.

Funcionarios y miembros de defensa civil sentados alrededor de una gran mesa de conferencias frente a una pantalla con datos
Autoridades gubernamentales encabezadas por Keiko Fujimori evalúan en el COEN las medidas de atención ante las inundaciones en Tumbes. (Presidencia de la República)

Prevención en Lima y supervisión en Trujillo

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el municipio cuenta con kits de ayuda humanitaria disponibles en su almacén central para su entrega a las poblaciones afectadas. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, detalló la instalación de cinco geomallas, barreras dinámicas que buscan evitar el paso de rocas hacia viviendas ubicadas en la parte baja de las quebradas.

Tras la reunión en el COEN, la presidenta Fujimori se trasladó junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, hasta Trujillo, donde sobrevoló la quebrada de San Ildefonso para supervisar en terreno la situación generada por las lluvias.

Dos personas de espaldas observan y señalan un mapa de radar meteorológico en una pantalla junto a paneles de monitoreo
Especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional monitorean los mapas meteorológicos ante las lluvias intensas en el norte de Perú. (Presidencia de la República)

Temas Relacionados

TumbesInundacionesLluvias intensasSenamhiFenómeno El Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Minedu: Perú registra más de 500 casos de violencia sexual contra escolares y 432 profesores investigados

Los documentos oficiales revelan que más del 60% de los procedimientos administrativos revisados están relacionados con presuntas agresiones sexuales contra estudiantes. El director general de la Digedd Andrés Izaguirre reconoció que todavía no se realiza una evaluación periódica a los docentes

Minedu: Perú registra más de 500 casos de violencia sexual contra escolares y 432 profesores investigados

¿Salió el pozo de los 9 millones? Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre y números ganadores

Consulta todos los números extraídos del último sorteo, el afortunado que se llevó los S/ 50,000 del Sí o Sí y el acumulado para el próximo miércoles

¿Salió el pozo de los 9 millones? Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre y números ganadores

Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

La actriz destacó los logros de la exreina de belleza, pero no dejó pasar el cambio en la dirección del concurso y cuestionó en vivo cómo habría reaccionado la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid

Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

Lluvias en Tumbes y el norte del Perú EN VIVO: fuertes precipitaciones por el Fenómeno El Niño activan quebradas e inundan calles

Las precipitaciones ocasionan acumulaciones de agua en calles y vías rurales desde la noche del domingo. Senamhi pronosticó nuevos episodios de lluvia intensa en la costa norte y otras regiones del país

Lluvias en Tumbes y el norte del Perú EN VIVO: fuertes precipitaciones por el Fenómeno El Niño activan quebradas e inundan calles

Lluvias en Tumbes activan quebradas, elevan el caudal de los ríos y dejan aislados a agricultores en zonas rurales y fronterizas

Las precipitaciones activaron quebradas en Pampas de Hospital, San Jacinto y Matapalo, mientras el aumento del caudal del río Zarumilla mantiene en alerta a las localidades fronterizas

Lluvias en Tumbes activan quebradas, elevan el caudal de los ríos y dejan aislados a agricultores en zonas rurales y fronterizas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE y asegura que cambios en penales debilitan a bandas criminales

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario enfrenta denuncia por maltrato animal tras mudarse a Europa: “Los dejó sin agua, comida y encerrados”

Monserrat Seminario enfrenta denuncia por maltrato animal tras mudarse a Europa: “Los dejó sin agua, comida y encerrados”

Raysa Ortiz encara a Paul Michael en 'Esto es Guerra' y descarta un romance entre ambos: "Ni tú y yo tenemos nada"

Robbie Williams le dedica un emotivo mensaje a Perú: "Ustedes me hicieron sentir que soy alguien"

Rebeca Escribens llama celosa a Ana Paula Consorte tras su mensaje de Halloween sobre los falsos

Magaly Medina habla de su autoestima en televisión: "En persona, yo me miraba al espejo y yo me gustaba"

DEPORTES

Roberto Mosquera elogia el ritmo arrollador de Sporting Cristal en goleada a FC Cajamarca que permite alcanzar cima del Torneo Apertura 2026

Roberto Mosquera elogia el ritmo arrollador de Sporting Cristal en goleada a FC Cajamarca que permite alcanzar cima del Torneo Apertura 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Martín Távara tras la goleada de Sporting Cristal ante FC Cajamarca: “Nos estamos jugando cosas muy importantes”

Richard Pellejero indica que “los muchachos están ilusionados” con hacer historia en Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026