Perú

Predicción del clima en Huancayo para antes de salir de casa este 2 de noviembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este domingo 2 de noviembre en Huancayo, Perú.

La probabilidad de lluvia para este 2 de noviembre en Huancayo es de RainProbability: 63% durante el día y del 65% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 87% en el transcurso del día y del 87% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 16.7 grados y un mínimo de 5.6 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 8.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora por la noche

El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

PUBLICIDAD

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Lima: la predicción para este 2 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Lima: la predicción para este 2 de noviembre

Pronóstico del clima en Piura este domingo 2 de noviembre : temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Piura este domingo 2 de noviembre : temperatura, lluvias y viento

Clima en Iquitos: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 2 de noviembre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Iquitos: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 2 de noviembre

Clima en Cuzco: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 2 de noviembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Cuzco: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 2 de noviembre

Vivir y trabajar sin miedo es un derecho humano esencial

En una columna exclusiva para Infobae, la mandataria peruana plantea cómo adaptar soluciones que aplicaron gobiernos de otros países contra el crimen organizado

Vivir y trabajar sin miedo es un derecho humano esencial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chats de la diputada Catherine Palomino revelan presuntas exigencias de Pedro Castillo para colocar trabajadores en su despacho

Chats de la diputada Catherine Palomino revelan presuntas exigencias de Pedro Castillo para colocar trabajadores en su despacho

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Pericia concluye que la firma y huella de la diputada Jacqueline Tapullima fueron falsificadas para inscribirla como candidata

Keiko Fujimori sobre el combate a la criminalidad: “Ya no vamos a esperar más, vamos a hacer uso legítimo de la fuerza”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

Vanessa Terkes descarta a Roberto Martínez en su nuevo canal: "A ese tipo de gente no"

Pietro Sibille y sus 30 años entre las drogas y el alcohol: la depresión crónica, las recaídas y el día que tocó fondo

Cecilia Bracamonte recuerda su reencuentro con Liliana, su esposa, tras casi cuatro décadas: “Yo pensé que nunca más la iba a ver”

Cecilia Bracamonte revela que su hija "sufrió muchísimo" por su relación anterior antes de aceptar su matrimonio con Liliana

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los equipos tras la fecha 3 de la fase 1

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los equipos tras la fecha 3 de la fase 1

Alianza Lima vs Circolo 3-1: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

El gol de Erick Noriega a Atlético Mineiro que puso a Gremio a un paso de la final de la Copa Brasil 2026

Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 3 del torneo