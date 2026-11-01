Perú

Previsión del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 1 de noviembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Iquitos.

El clima para este domingo 1 de noviembre en Iquitos alcanzará los 30.9 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22.9 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 7.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 63%, con una nubosidad del 88%, durante el día; y del 60%, con una nubosidad del 97%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 5.6 kilómetros por hora en el día y los 9.3 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se registran solamente cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

PUBLICIDAD

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

El clima en Perú

(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en IquitosClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Continuará corriendo la sangre en las pistas?: El dilema de un nuevo paro de transportistas y las posturas de los gremios ante los ataques extorsivos

Con más de 90 trabajadores asesinados, entre choferes y cobradores, por el cobro de cupos y el 30 % de las unidades paralizadas por el terror, las organizaciones de transporte urbano dividen posturas frente a Palacio de Gobierno

¿Continuará corriendo la sangre en las pistas?: El dilema de un nuevo paro de transportistas y las posturas de los gremios ante los ataques extorsivos

El Niño abre una nueva fase en Perú: tras meses de calor, se intensifican los impactos por lluvias en el norte

Las precipitaciones ya se adelantaron en Piura y Tumbes, con acumulados que superaron los 150 milímetros en una estación. Especialistas advierten que aumentarán en frecuencia e intensidad hacia el verano, tras un periodo de calor que ya afectó a la pesca, la agricultura y la salud

El Niño abre una nueva fase en Perú: tras meses de calor, se intensifican los impactos por lluvias en el norte

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Piura

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Piura

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Huancayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Huancayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

PJ ordena que ministro Marco Vinelli vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Cecilia Bracamonte revela que se casó en Miami a los 74 años con la mujer de su vida, tras reencontrarse 38 años después

Maná transmitirá gratis en YouTube su concierto en Red Rocks antes de volver a Perú: día, hora y más detalles

Lilian Schiappa-Pietra acusó a Édgar Saba de acoso sexual y cuestionó el silencio del teatro peruano

Magaly Medina recuerda las terribles secuelas que le dejó estar en prisión: anorexia, adicción y más

DEPORTES

Liga Peruana de Vóley 2026/27 trasciende en el continente: se transmite en Brasil, Colombia y Argentina por señal abierta

Liga Peruana de Vóley 2026/27 trasciende en el continente: se transmite en Brasil, Colombia y Argentina por señal abierta

Santiago González registra los 100 partidos disputados con Sporting Cristal, al que considera “el más grande del Perú”

Tamara Galdos traza su camino profesional a sus cortos 14 años: “Yo quiero jugar por el Perú y por Regatas en mayores”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 3 de la fase 1

Universitario vs Olva Latino 3-0: resumen de la victoria ‘crema’ por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27