Día de Todos los Santos: horarios de atención en los principales cementerios este feriado 1 de noviembre

Piura revive la tradición de las velaciones y apaga la luz eléctrica en los cementerios. (Foto: Agencia Andina)

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Miles de familias visitarán los cementerios este domingo 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, una fecha dedicada a recordar a familiares y amigos fallecidos. Los principales camposantos de Lima y otras regiones anunciaron horarios especiales para ordenar el ingreso de visitantes durante la jornada.

La atención comenzará desde las 7:00 horas en algunos recintos y se extenderá hasta las 17:00 horas. En varios casos, las administraciones mantendrán los horarios que aplican durante fines de semana y feriados, mientras que otros cementerios habilitarán jornadas especiales por la conmemoración.

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Además de las visitas a las tumbas, los camposantos de Mapfre realizarán misas en Huachipa, Chincha, Pisco, Ica, Piura y Chiclayo. La empresa proyecta recibir a más de 100 mil personas en sus seis sedes a nivel nacional entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Así recuerdan a los muertos en el cementerio de Nueva Esperanza - Ricardo Mc Cubbin

Horarios de los principales cementerios por el Día de Todos los Santos

El Cementerio El Ángel, ubicado en el distrito de El Agustino, atenderá de 9:00 a 17:00 horas. El recinto suele concentrar una alta concurrencia durante esta fecha, cuando las familias acuden con flores y realizan labores de limpieza en las tumbas de sus seres queridos.

El Cementerio Presbítero Matías Maestro, situado en el jirón Áncash 1611, en Barrios Altos, estará abierto entre las 9:00 y las 16:00 horas. El camposanto alberga mausoleos y sepulturas de personajes de la historia peruana, además de funcionar como museo al aire libre.

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Las seis sedes de Camposantos Mapfre en Huachipa, Chincha, Ica, Pisco, Piura y Chiclayo atenderán el domingo 1 de noviembre de 7:00 a 17:00 horas.

En La Molina, el Parque Cementerio Jardines de la Paz atenderá de 7:30 a 16:30 horas. Este horario se mantiene durante fines de semana y feriados.

El Camposanto Parque del Recuerdo Lurín, ubicado en el kilómetro 32 de la antigua Panamericana Sur, abrirá de 8:00 a 17:00 horas durante sábados, domingos y feriados. De lunes a viernes, la atención es de 9:00 a 17:00 horas.

Por su parte, el Camposanto Parque del Recuerdo Ancón, en el kilómetro 34,5 de la Panamericana Norte, recibirá visitas de 8:00 a 16:00 horas los fines de semana y feriados. Su horario regular, de lunes a viernes, va de 9:00 a 16:00 horas.

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Crédito Ricardo Mc Cubbin

¿Dónde se realizarán las misas por el Día de Todos los Santos?

En el camposanto de Huachipa, las misas se celebrarán el sábado 31 de octubre a las 11:00 horas y el domingo 1 de noviembre a las 11:00 y 12:00 horas. El recinto se encuentra en la intersección de las avenidas Los Robles y Huachipa, en La Capitana.

En Chincha, las ceremonias religiosas serán a las 15:00 horas ambos días, en el cementerio ubicado en el kilómetro 192 de la Panamericana Sur, en el distrito de Sunampe.

El camposanto de Pisco, situado en la avenida Fermín Tanguis, Alto El Molino s/n, realizará las misas a las 16:00 horas el sábado y el domingo. En Ica, la ceremonia también está prevista para las 16:00 horas, en la prolongación Ricardo Palma s/n.

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En Piura, las familias podrán asistir a una misa el sábado 31 de octubre a las 11:00 horas. El domingo 1 de noviembre habrá dos celebraciones, programadas para las 11:00 y 18:00 horas, en el cementerio de la carretera Río Seco s/n, en Castilla.

En Chiclayo, las misas se oficiarán a las 12:00 horas el sábado y el domingo, en el camposanto situado en el kilómetro 9 de la carretera Chiclayo-Monsefú.