Perú

Predicción del estado del tiempo en Huancayo para este viernes 18 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 18 de septiembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Huancayo.

En Huancayo se espera una temperatura máxima de 13.7 grados centígrados y una mínima de 2.6 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 91% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 89% en el transcurso del día y del 87% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 3.7 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 7.

El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se sienten 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

PUBLICIDAD

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante a lo largo del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Beto Ortiz pide cárcel por presunta violación en Liceo Naval: “Ancón II está dedicado para adolescentes de gran peligrosidad...”

El periodista se refirió a las posibles sanciones frente a un presunto delito cometido por adolescentes y señaló que el penal de Ancón II cuenta con un anexo destinado, según afirmó, a menores considerados de gran peligrosidad

Beto Ortiz pide cárcel por presunta violación en Liceo Naval: “Ancón II está dedicado para adolescentes de gran peligrosidad...”

Las últimas previsiones para Lima: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Las últimas previsiones para Lima: temperatura, lluvias y viento

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de septiembre en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de septiembre en Piura

Clima en Iquitos: cuál será la temperatura máxima y mínima este 18 de septiembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Iquitos: cuál será la temperatura máxima y mínima este 18 de septiembre

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se desploma en aprobación ciudadana: cae de 60% a 42% y el rechazo a su figura sube hasta 44%

Keiko Fujimori se desploma en aprobación ciudadana: cae de 60% a 42% y el rechazo a su figura sube hasta 44%

Escolares del Liceo Naval implicados en agresión sexual podrían ser internados, señala presidenta del Poder Judicial

Rafael López Aliaga anuncia marchas para presionar a Keiko Fujimori por leyes: “Voy a estar ‘jode y jode’”

Colegio Liceo Naval pasará a ser administrado por el Minedu: Keiko Fujimori anuncia nuevas medidas tras denuncia de abuso sexual

Diputado Jesús Pérez grita que las cifras de criminalidad “no son huev***s” y ministro César Astudillo abandona pleno

ENTRETENIMIENTO

Israel Dreyfus pone nerviosa a Luciana Roy en juego de miraditas: “¿Por qué te tiembla la boquita?”

Israel Dreyfus pone nerviosa a Luciana Roy en juego de miraditas: “¿Por qué te tiembla la boquita?”

Magaly Medina rompe su silencio sobre la agresión en el Liceo Naval y apunta directamente a los padres y educadores

Hijos de Enrique Espejo ‘Yuca’ se pronuncian a una semana de su muerte con emotivo mensaje: “Gracias por no dejarnos solos”

El coro peruano Voces del Sol se vuelve viral en Chile al cantar canciones de Los Prisioneros y aparece en medios de toda Latinoamérica

Willie González y Ray Sepúlveda se suman a ‘Una Noche de Salsa 15′: fechas, cartel y entradas

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 17 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 17 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Yudy Balcázar sobre la salida de Fernanda Tomé de San Martín: “Cumplimos un ciclo y tenemos que seguir para adelante”

Diego Kochen, el arquero de Estados Unidos con sangre peruana que podría enfrentar a Perú en Orlando

Joshua Van vs Alexandre Pantoja 2: día, hora y canal TV del combate en Los Ángeles por la UFC 331

Cienciano eliminado de la Copa Sudamericana 2026: resumen de la dura derrota ante Montevideo City Torque con final polémico