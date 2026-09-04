'Santidad' ya tiene fecha de estreno y llega con una comedia peruana sobre fe, poder y una cacería moral

La visita de un estricto Arzobispo a un pintoresco pueblo de los Andes para una coronación sagrada se convierte en un caos hilarante. Entre tradiciones locales, malentendidos y una inesperada enemistad, la paciencia y la fe de todos serán puestas a prueba.

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Un pueblo que se prepara para celebrar el centenario de una aparición mariana, un arzobispo empeñado en imponer su propia versión de la pureza moral y una comunidad que termina bajo sospecha. Esa es la premisa de ‘Santidad’, la primera comedia del director cusqueño Rodolfo Espinoza Ríos, que llegará a las salas de cine de todo el Perú el 24 de setiembre de 2026.

La cinta, definida por sus productores como una comedia irreverente, combina humor y crítica social alrededor de tres ejes: el poder, la fe y la necesidad humana de juzgar a los demás. Antes de su estreno comercial, la película ya tuvo dos presentaciones especiales que anticipan la recepción del público limeño y cusqueño.

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'Santidad', dirigida por Rodolfo Espinoza Ríos, plantea una comedia sobre fe, poder y juicio moral en un pueblo andino.

El pueblo de Sarapampa y la obsesión de un arzobispo

La trama transcurre en Sarapampa, un pueblo ficticio que se apresta a conmemorar el centenario de la aparición de la Virgen del Maíz. Hasta allí llega el arzobispo Pedro Boluarte con la misión de coronar la imagen venerada por la población. Sin embargo, su obsesión por la pureza moral y su forma de imponer una visión rígida del bien y del mal desatan una serie de hechos que ponen en crisis su propia autoridad.

Lo que comienza como una fiesta religiosa se transforma en lo que la producción describe como una cacería moral, con pobladores detenidos, devotas fanáticas y policías desbordados por la situación. En ese escenario, ningún personaje queda exento de sospecha ni de pecado, según el planteamiento del filme. La historia busca generar tanto humor como reflexión en el espectador, a partir de una premisa que expone las tensiones entre la institucionalidad religiosa y las costumbres de una comunidad andina.

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La trama de 'Santidad' transcurre en Sarapampa, donde el centenario de la Virgen del Maíz deriva en una crisis marcada por la sospecha.

El elenco está encabezado por Pedro Olórtegui, en el papel del arzobispo Pedro Boluarte, y Beto Benites, quien interpreta al padre Fermín Pinares. Los acompañan Ubaldo Huamán, Lilian Nieto, Natalia Bonifaz y Víctor Acurio, además de Hugo Bonet, Mauricio Rueda, Marina Pumachapi y Adolfo Baca. También participa la Comunidad Cultural Ñawpa Ñan, que aporta un componente colectivo a la producción.

El debut en largometrajes de un director formado entre Cusco y París

‘Santidad’ marca el primer largometraje de Rodolfo Espinoza Ríos, quien estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco y posteriormente cine en la Universidad de Vincennes Saint Denis - Paris 8, en Francia. Antes de dirigir esta película, Espinoza trabajó como periodista y como asistente de dirección para la televisión francesa, experiencia que precedió a su salto a la ficción cinematográfica.

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La película peruana 'Santidad' llegará a los cines de todo el Perú el 24 de setiembre de 2026.

La producción del filme está a cargo de Beyker Bances, fundador de Llanki Cine, productora especializada en adaptación literaria y coproducciones internacionales, y de Beto Benites, quien además de actuar en la cinta dirige +58 Producciones. Benites acumula una trayectoria como actor y productor en proyectos de América Latina, Europa y Hollywood, lo que ubica a ‘Santidad’ dentro de un circuito de producción con vínculos internacionales.

El proyecto se suma a una serie reciente de producciones peruanas independientes que combinan comedia con crítica social, un género que ha ganado espacio en la cartelera nacional en los últimos años.

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Pedro Olórtegui encabeza el elenco de 'Santidad' como el arzobispo Pedro Boluarte y Beto Benites interpreta al padre Fermín Pinares.

Dos presentaciones previas antes del estreno nacional

Antes de su llegada a las salas comerciales, ‘Santidad’ tuvo un pre-estreno en el reciente Festival de Cine de Lima, donde recibió una respuesta favorable del público asistente. La película también tendrá una avant premiere en la ciudad de Cusco, programada para el miércoles 16 de setiembre, ocho días antes de su lanzamiento en todo el país.

La elección de Cusco para esta presentación especial coincide con la formación académica del director en esa región, así como con el trasfondo andino que atraviesa la historia planteada en la película. El estreno nacional del 24 de setiembre marcará la llegada de ‘Santidad’ a las salas comerciales de todas las regiones del Perú, tras el recorrido inicial por los circuitos de festival y las presentaciones especiales en Lima y Cusco.

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