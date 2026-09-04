El ministro de Economía, Elmer Cuba afirmó que el gasto público por habitante está en un “máximo histórico”

Elmer Cuba - MEF

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, salió al frente de las críticas que ubican el gasto presupuestal en niveles históricamente bajos y sostuvo que, por el contrario, el país atraviesa un máximo histórico de gasto público por habitante. La afirmación llegó durante la sustentación del proyecto de Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2027 ante el Pleno del Congreso de la República.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comparó la evolución del presupuesto y de la población en el último lustro. Según explicó, cuando el país contaba con 33,4 millones de habitantes, el presupuesto público ascendía a S/197 mil millones. Para 2027, con una población estimada en 34 millones, la cifra proyectada llega a S/260.500 millones.

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Esa evolución implica, de acuerdo con los cálculos del ministro, que el gasto público por persona pasó de aproximadamente S/5.800 a S/7.800 en cinco años. El incremento equivale a unos S/2.000 adicionales por habitante y representa un alza de 32% en el gasto per cápita durante ese período.

Cuba explicó que el esquema de dos incrementos responde a una propuesta conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo. Foto: Illapa

“Se habla que estamos en mínimos históricos de gastos presupuestales y es todo lo contrario, estamos en máximos históricos, nunca la República del Perú ha gastado tanto por persona”, afirmó Cuba ante los legisladores.

Pensión 65 duplica su monto y las becas llegan a 11 mil

Dentro de la defensa de las prioridades del proyecto presupuestal, el ministro destacó el componente de inclusión social como uno de los ejes centrales de la propuesta. En particular, señaló que el presupuesto para 2027 contempla el aumento del monto de Pensión 65, uno de los compromisos planteados por el Gobierno desde el inicio de su gestión.

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“Se planteó duplicar y está duplicado en este presupuesto presentado. Estamos cumpliendo la palabra presidencial”, sostuvo Cuba en su exposición ante el Legislativo.

Elmer Cuba

El titular del MEF también puso énfasis en los recursos destinados a becas educativas. Para el próximo año fiscal, indicó que se han presupuestado 11 mil nuevas becas, distribuidas entre Beca 18 (5.000), Beca Permanencia (4.000), Beca Bicentenario (100), becas especiales técnicas (1.000), becas para hijos de docentes (400) y otras modalidades (590). El ministro calificó esta cifra como un récord histórico para el país en materia de becas.

El presupuesto para regiones y municipios creció 70% en cinco años

Otro de los cuestionamientos que el ministro buscó responder fue el supuesto carácter centralista del presupuesto. Según los datos presentados por Cuba, el crecimiento de los recursos asignados a gobiernos regionales y locales ha sido significativamente mayor al registrado por el Gobierno Nacional en el mismo período.

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En los últimos cinco años, el presupuesto público destinado a gobiernos regionales y locales aumentó 70%, mientras que el correspondiente al Gobierno Central creció apenas 19%, precisó el ministro. El proyecto para 2027, agregó, mantiene esta dinámica de descentralización presupuestal iniciada en gestiones anteriores.

Elmer Cuba

El ministro también se refirió a los gastos tributarios, que equivalen a casi 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Entre las principales exoneraciones mencionó el Impuesto General a las Ventas (IGV) aplicado a los productos agrícolas, la exoneración del Impuesto a la Renta sobre las Compensaciones por Tiempo de Servicios (CTS) y los beneficios tributarios vinculados a la región amazónica.

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Educación y salud concentran más de la quinta parte del gasto

El ministro defendió además la orientación del presupuesto a partir de un análisis de en qué se destinan los recursos públicos. La cartera de Educación concentra alrededor del 22% del presupuesto público total, con más de S/49 mil millones destinados a la educación pública para el año fiscal 2027.

El sector Salud, por su parte, recibe más de S/32 mil millones bajo la propuesta presupuestal. A estos dos rubros les siguen en orden de magnitud planeamiento y gestión, transporte e infraestructura, previsión social, orden público y seguridad, y protección social, componente en el que se ubican programas como Beca 18 y Pensión 65.

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Elmer Cuba - MEF

“Lo que muestra la intención política del presupuesto público es saber en quiénes se gastan”, sostuvo Cuba, quien calificó al proyecto como ampliamente distributivo en su alcance social.

El gasto corriente convive con el reclamo de mejores salarios

Durante su exposición, el ministro también respondió a los cuestionamientos sobre el nivel del gasto corriente frente a la inversión pública, uno de los puntos más debatidos en el análisis presupuestal de cada año. Cuba señaló que existe una aparente contradicción entre reclamar mayores salarios para los servidores públicos y, al mismo tiempo, cuestionar el peso del gasto corriente, dado que una parte sustancial de este corresponde precisamente al pago de remuneraciones.

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“Yo quisiera aumentar de manera sustantiva los salarios de los policías, militares, profesores, médicos y en general de todos los servidores públicos”, afirmó el ministro ante el Pleno.

Elmer Cuba - MEF

Sin embargo, remarcó que los salarios forman parte estructural del gasto corriente, por lo que la demanda de mayores remuneraciones convive de manera inevitable con la necesidad de controlar ese componente del presupuesto público. Al cerrar su intervención, Cuba volvió a poner el acento en el incremento de recursos para educación, salud, protección social y becas. “Estamos poniendo el dinero donde corresponde”, concluyó el titular del MEF ante los congresistas.