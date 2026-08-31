Perú

Conoce el clima de este día en Iquitos

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, consulta la predicción del clima en Iquitos para las próximas horas para hoy.

En Iquitos se espera una temperatura máxima de 34.1 23 grados centígrados y una mínima de 22.7 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 55% durante el día y del 6% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 86% en el transcurso del día y del 55% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

El pronóstico del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se registran únicamente cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

PUBLICIDAD

El clima en Perú

(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en IquitosClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deysi Araujo enfrenta investigación por presunto lavado de activos y se quiebra: “No encuentran nada y me siguen investigando”

La exvedette rompió su silencio en Día D y negó haber recibido dinero relacionado con actividades ilícitas. La artista cuestionó los 12 años de investigación fiscal que enfrenta por presunto lavado de activos

Deysi Araujo enfrenta investigación por presunto lavado de activos y se quiebra: “No encuentran nada y me siguen investigando”

Hospital Loayza y Cayetano Heredia: Contraloría expone negocios privados que funcionan dentro de terrenos del Estado

Una investigación de Punto Final reveló que restaurantes, cafeterías, quioscos y laboratorios ocupan ambientes de los hospitales Loayza y Cayetano Heredia, mientras los establecimientos de salud afrontan falta de camas y espacios para atender a pacientes

Hospital Loayza y Cayetano Heredia: Contraloría expone negocios privados que funcionan dentro de terrenos del Estado

Minjus contrató por S/16,2 millones a empresa de seguridad que acreditó experiencia con facturas inexistentes en Sunat

El Ministerio de Justicia contrató directamente a GZ Perú S.A. para brindar seguridad a sus locales. La empresa sustentó su experiencia con documentos de un supuesto servicio a ROAL Laboratorios, cuya firma fue desconocida por su gerente y cuyas facturas no aparecen en los registros de Sunat

Minjus contrató por S/16,2 millones a empresa de seguridad que acreditó experiencia con facturas inexistentes en Sunat

Tacna, Tacna, registra un sismo de magnitud 4.7

El movimiento comenzó a las 06:04 hora local

Tacna, Tacna, registra un sismo de magnitud 4.7

Se registró un sismo de 4.3 en Samanco, Áncash

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Se registró un sismo de 4.3 en Samanco, Áncash
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosselli Amuruz busca ser alcaldesa de Santa María del Mar pese a que vota en La Molina: “Tengo domicilio múltiple”

Rosselli Amuruz busca ser alcaldesa de Santa María del Mar pese a que vota en La Molina: “Tengo domicilio múltiple”

Keiko Fujimori suspende transmisión dominical y reúne de emergencia a ministros tras masacre y secuestro en Trujillo

GORE La Libertad protesta contra Keiko Fujimori y exige su presencia inmediata ante secuestro de empresario y masacre

Así será el nuevo control perimétrico en los penales: retenes, escáneres y detectores para impedir el ingreso de objetos prohibidos

Premier Luis Galarreta sobre contratación de su esposa en Congreso: “No tengo que aclarar, que aclare la institución”

ENTRETENIMIENTO

Deysi Araujo enfrenta investigación por presunto lavado de activos y se quiebra: “No encuentran nada y me siguen investigando”

Deysi Araujo enfrenta investigación por presunto lavado de activos y se quiebra: “No encuentran nada y me siguen investigando”

¿Quién es Hillary Meza, la joven de Huacho vinculada a Adriano Farfán Klug a quien llama "mi reina"?

Magaly Medina critica a Yaco Eskenazi por exponer sus diferencias económicas con Natalie Vértiz: "Me pareció poco caballeroso"

Así fue la pedida de mano a Patricia Barreto en la isla tailandesa de Ko Samui: anillo, nervios y una promesa frente al mar

Natalie Vértiz explica la salida de Yaco Eskenazi de ‘La Granja VIP’: "Le caía palo al pobre"

DEPORTES

Carlos Desio reivindica a Christian Cueva tras desempeño en Sport Boys vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026: “No hay que resucitarlo”

Carlos Desio reivindica a Christian Cueva tras desempeño en Sport Boys vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026: “No hay que resucitarlo”

La contundente opinión de Antonio García Pye sobre el rendimiento de Gianluca Lapadula en Universitario: “Tiene un feeling crema”

Cienciano 1-2 Cusco: goles y resumen de la nueva caída del ‘papá’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

El verdadero motivo por el que Roberto Mosquera no dio conferencia de prensa tras la derrota de Sporting Cristal ante Sport Boys