Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este 31 de agosto

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

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¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 31 de agosto, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Huancayo.

El clima para este lunes 31 de agosto en Huancayo alcanzará los 17.8 grados, mientras que la temperatura mínima será de 4.1 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 9.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del RainProbability: 9%, con una nubosidad del 70%, durante el día; y del 23%, con una nubosidad del 31%, a lo largo de la noche.

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En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

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El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante todas las estaciones del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.