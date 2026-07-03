Perú

Clima en Huancayo: temperatura y probabilidad de lluvia para este 3 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Huancayo este viernes 3 de julio:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Huancayo habrá un 84% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 12 centígrados y una mínima de 5°. La nubosidad será del 72% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se sienten 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, se registran tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se percibe justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad constante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Resultados de Kábala del jueves 2 de julio de 2026: revisa los números ganadores

Como cada jueves, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de Kábala del jueves 2 de julio de 2026: revisa los números ganadores

Clima en Arequipa: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Arequipa: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Lima este 3 de julio

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Lima este 3 de julio

Clima en Perú: el estado del tiempo para Cuzco este 3 de julio

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: el estado del tiempo para Cuzco este 3 de julio

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 3 de julio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 3 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: ¿qué ocurrirá con los vagones traídos por Rafaél Lopez Aliaga en el gobierno de Keiko Fujimori?

Tren Lima-Chosica: ¿qué ocurrirá con los vagones traídos por Rafaél Lopez Aliaga en el gobierno de Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori EN VIVO a horas de ser proclamada presidenta: últimas noticias de la transición de gobierno en Perú

Puno espera llegada de Keiko Fujimori y se declara con esperanza: “Tiene la gran oportunidad de reconciliarse con el sur”

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Rafael López Aliaga se va del Perú en medio de la improcedencia de su candidatura a teniente alcalde

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina ironiza con Alejandra Baigorria tras advertir acciones legales: “Has monetizado hasta tu boda y no aceptas críticas”

Magaly Medina ironiza con Alejandra Baigorria tras advertir acciones legales: “Has monetizado hasta tu boda y no aceptas críticas”

Alejandra Baigorria asegura que dejaría a Said Palao ir a otra despedida de soltero y no revisa GPS: “Antes era muy celosa”

Jackson Mora: allanan 12 inmuebles y empresa ligada a su familia figura en investigación presunto fraude informático en Chincha

Beto Ortiz revela quién reemplazará su lugar en ‘El valor de la verdad’ y le desea suerte: “La va a necesitar, es una valla muy alta”

Deysi Araujo venderá su departamento tras polémica con sus vecinos y revela quién podría adquirirlo

DEPORTES

Resultados del Mundial 2026 HOY, 2 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Resultados del Mundial 2026 HOY, 2 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Leyla Chihuán explicó por qué voleibolistas peruanas se mantienen en la liga local y no emigran: “De diez, ocho tienen ofertas de fuera”

Flavia Montes reveló cuál es su gran objetivo en Alianza Lima y envió firme mensaje: “No se van a arrepentir”

Kevin Borjas valora ser el primer peruano en el ranking de una división en la UFC con el nuevo sistema: “Si estoy ahí es por algo”

Portugal vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por octavos de final del Mundial 2026