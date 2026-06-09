Ciclista fue más rápido que ladrón que quiso robarle el celular en Surco: frustró asalto mientras probaba bicicleta eléctrica

Un ciclista que se encontraba grabando en las calles de Surco captó el preciso momento en que un delincuente en motocicleta intentó arrebatarle su teléfono móvil. Gracias a sus rápidos reflejos, el robo fue frustrado y la placa del vehículo quedó registrada. ATV

La inseguridad vinculada al robo de teléfonos móviles continúa presente en distintos distritos de Lima. Un reciente intento de hurto registrado en Surco volvió a poner en evidencia una modalidad frecuente: delincuentes que se desplazan en motocicletas y aprovechan momentos de distracción para arrebatar celulares a peatones y ciclistas.

El caso ganó atención después de que la propia víctima difundiera un video en redes sociales donde relató lo ocurrido. El afectado realizaba una prueba de una bicicleta eléctrica cuando un motociclista intentó quitarle el teléfono móvil. La rápida reacción del ciclista impidió que el delincuente concretara el robo.

Según el testimonio difundido por la víctima, el incidente ocurrió cuando se encontraba cerca de una tienda y sacó su celular para revisar asuntos pendientes. En ese momento, un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó con la intención de arrebatarle el equipo. Sin embargo, el intento no tuvo éxito.

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Un encuentro con la policía permitió reportar el caso

Tras el incidente, el ciclista continuó su recorrido hasta encontrar un patrullero en la zona. De acuerdo con su relato, decidió acercarse a los agentes para proporcionar información sobre el vehículo involucrado.

“Este angelito motorizado con placa ocho, nueve, cero, nueve, N, B, me intentó robar en Surco”, señaló la víctima en el video. También explicó que entregó a la policía los datos de la motocicleta y la información registral que pudo obtener posteriormente.

El afectado indicó además que los agentes le comunicaron que ya existía una alerta relacionada con un motociclista que presuntamente cometía robos en el sector. Esa información permitió vincular el intento de hurto con otros hechos reportados previamente por ciudadanos de la zona.

Una modalidad frecuente en espacios públicos

Motociclista intentó arrebatar celular a ciclista.

Durante la difusión del caso, se destacó la rapidez con la que actuó el motociclista. Las imágenes muestran cómo el conductor se aproxima al ciclista y trata de apoderarse del teléfono en cuestión de segundos.

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El comentario difundido junto al video señaló que la policía ya conocía reportes similares ocurridos en el área. También advirtió sobre los riesgos de utilizar teléfonos móviles en la vía pública, especialmente en lugares con antecedentes de robos bajo esta modalidad.

Los delincuentes suelen aprovechar momentos en los que las personas consultan mensajes, realizan llamadas o revisan aplicaciones mientras caminan, esperan transporte o se desplazan por las calles. La movilidad que proporciona una motocicleta facilita la huida inmediata tras el intento de robo.

Más de un millón de celulares robados en 2025

El 2025 el robo de celulares siguió bajando, pero aún las medidas aplicadas no dan una solución contundente. - Crédito Osiptel

El caso ocurre en un contexto donde el robo de teléfonos móviles continúa representando uno de los delitos patrimoniales más frecuentes en el país. Según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Osiptel, durante 2025 las empresas operadoras recibieron reportes por 1 millón 462 mil 487 celulares robados.

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La cifra representó una reducción de 6,8 % en comparación con 2024, cuando se registraron 1 millón 569 mil 126 casos. A pesar de esa disminución, los números reflejan la magnitud del problema a nivel nacional.

De acuerdo con los cálculos de Osiptel basados en la información del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), el promedio alcanzó los 4.007 celulares robados por día durante 2025.

El organismo regulador atribuyó la reducción de reportes a medidas de control más estrictas, entre ellas el bloqueo de equipos robados, alterados o que no figuran en la lista blanca del Renteseg. También mencionó acciones adoptadas por el Estado en el marco de la lucha contra la criminalidad.

Horarios y días con mayor incidencia de robos

La información remitida por las empresas operadoras a Osiptel permite identificar patrones sobre los momentos con mayor cantidad de reportes.

Según la entidad, la hora con más incidencias corresponde a las 10:00 de la mañana, con un promedio de 287 celulares reportados como robados. Le siguen las 11:00 de la mañana, con 273 casos, y las 7:00 de la noche, con un promedio de 262 reportes.

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Los datos sugieren una concentración de hechos durante franjas horarias asociadas al desplazamiento de miles de ciudadanos hacia centros de trabajo, estudios y otras actividades cotidianas.

Respecto a los días de la semana, Osiptel informó: “En cuanto a los días de la semana, los lunes concentraron el mayor número de reportes, con un promedio de 4.846 casos, seguidos por el sábado (4.194) y el domingo (4.152), según cifras del Renteseg”.

Las estadísticas muestran que, pese a la reducción registrada en los últimos años, el robo de celulares mantiene una presencia constante en el país. El intento frustrado en Surco se suma a una larga lista de incidentes que continúan siendo reportados por ciudadanos en distintos puntos de Lima.