Es falso que Fernando Rospigliosi fue sentenciado por “respaldar a policías”, como afirma Fuerza Popular

Fernando Rospigliosi debe firmar la autógrafa de la Ley de pensiones dignas si se quiere avanzar con su promulgación. - Crédito Captura Congreso

Luego de que el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi fuera condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación en agravio de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, el miércoles 8 de abril, el partido político Fuerza Popular se pronunció sobre esta medida del Poder Judicial.

“Fernando Rospigliosi ha sido condenado por respaldar a policías y fuerzas del orden que defendieron el orden constitucional frente al intento de golpe de Pedro Castillo”, detalla el comunicado titulado “persecución a la democracia”.

Comunicado publicado por el partido Fuerza Popular en sus redes sociales.

Sin embargo, esta afirmación no se ajusta a lo ocurrido en el proceso judicial. La condena no evaluó la postura de Rospigliosi frente a las fuerzas del orden, sino las expresiones que emitió contra la exfiscal de la Nación y su impacto en su honor y reputación.

¿Por qué fue denunciado Fernando Rospigliosi?

PerúCheck accedió a la querella presentada por el abogado de Delia Espinoza, Julio Huerta, contra Fernando Rospigliosi. En el expediente judicial se solicita su condena por “haber publicado frases difamatorias lesivas a la reputación personal” de la exfiscal, como autor del delito de difamación agravada, tipificado en el artículo 132 del Código Penal.

Las “frases difamatorias” a las que hace referencia la denuncia corresponden a una publicación realizada por Rospigliosi el 7 de julio de 2026 en su cuenta de X, en las que calificó a Delia Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”.

Publicación hecha por el actual congresista y candidato al Senado por Fuerza Popular.

La actividad a la que hace referencia el exmninistro del Interior es una reunión que tuvo la entonces fiscal de la Nación con los familiares de las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte que ocurrieron en 2022 y 2023, casos que eran investigados a través de un grupo especial del Ministerio Público denominado Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Es importante resaltar que Rospigliosi se ha mostrado a favor de los policías y militares procesados por estos casos. Incluso, ha sido autor del proyecto de ley que pretendía eximir de responsabilidades legales a fuerzas del orden que participaron de estas protestas.

Sobre la afirmación del fujimorista, el abogado de Espinoza detalla que la aseveración de Rospigliosi “en cualquier contexto, resulta lesiva al honor y la buena reputación de cualquier persona, excede los márgenes de la crítica razonable y debe ser sancionada como un delito por lo que representa”.

Querella contra Fernando Rospigliosi interpuesta por la defensa legal de la exfiscal Delia Espinoza. | Fuente: PerúCheck

La condena se centró en la difamación, no en un supuesto respaldo a policías

El 7 de abril del presente año, el Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema realizó el adelanto de fallo contra Rospigliosi, a cargo de la jueza Norma Carbajal Chávez, que hizo hincapié en el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión de Fernando Rospigliosi y el derecho al honor de Delia Espinoza. Pero no se discutió la supuesta defensa del candidato en favor de policías ni militares.

“Un cuarto tema relevante es distinguir si se trata de opiniones, juicios de valor o de afirmaciones de hechos, para lo cual hay que tomar en cuenta las circunstancias del caso y el tono general de las palabras. Los hechos o las afirmaciones sobre ello en realidad pueden probarse”, detalló la jueza Carbajal Chávez.

En ese marco, la jueza indicó que el proceso buscaba establecer si las expresiones del congresista constituían juicios de valor protegidos o si, por el contrario, implicaban un uso “abusivo” del derecho a la libertad de expresión.

“En el presente corresponde determinar si las expresiones determinadas por el querellado tuvieron una base fáctica suficiente capaz de acreditar el interés público de las mismas y en consecuencia constituyeron juicios de valor protegidas por la Convención, o por el contrario se trataron de expresiones que implicaron el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión”, detalló.

Además, cuando la jueza planteó el análisis del caso, no hizo mención de la relación de Rospigliosi y su supuesta defensa a policías y militares, sino a la publicación realizada por el congresista donde llama “aliada del terrorismo y las economías ilegales” a la exfiscal de la Nación.

Jueza Norma Carbajal considera que presidente encargado del Congreso no cometerá un nuevo delito. Video: Justicia TV

La sentencia se basó en las acusaciones contra la exfiscal

Durante la audiencia, la jueza afirmó que la conclusión de la sentencia se ha basado en el análisis legal de las afirmaciones vertidas contra Delia Espinoza. Por este motivo, durante la sesión se profundizó la naturaleza de la acusación, la cual se consideró como directa, ya que Rospigliosi mencionó explícitamente a la exfiscal y no presentó evidencia suficiente que respaldara sus afirmaciones.

“Respecto a la importancia de la satisfacción del bien protegido por la libertad de expresión, en este caso advertimos que se ha materializado en exceso, toda vez que se expresó que la querellante sería una persona coligada al terrorismo y a actividades económicas que operan al margen de la legalidad como entre otras el tráfico de drogas y la minería ilegal”, dijo.

De este modo, la sentencia se fundamentó exclusivamente en el análisis de estas afirmaciones y su impacto, sin relación alguna con la postura política o el supuesto respaldo a policías y militares.

Incluso, la lectura de adelanto de fallo hizo referencia al delito de difamación y no a la defensa de policías y militares.

Presidente del Parlamento defendió permanencia de José Jerí, pese a cuestionamientos por reunión clandestina. | Congreso

El delito de difamación se sustenta ante la falta de pruebas y no por respaldar a otras personas

PerúCheck se comunicó con el abogado Rodolfo Pérez, del equipo de la defensa legal de Delia Espinoza a cargo de los procesos de inhabilitación en el Congreso de la República, quien mencionó que la sentencia analizó la falta de pruebas de parte de Fernando Rospigliosi.

“Él dice que ha ejercido su libertad de expresión y que lo ha hecho como autoridad del Congreso. El tema es que no está en discusión ello. Aquí el asunto es que si en esa crítica puede afirmar que la doctora es aliada de terroristas y de las economías ilegales. ¿El señor Rospigliosi ha presentado alguna evidencia de que los integrantes de la asociación de víctimas de las protestas contra Dina Boluarte en 2022 y 2023 sean terroristas o gestionen economía ilegal? Si no era así, entonces no lo puede afirmar”, explicó.

De acuerdo con el especialista, al no tener pruebas sobre los vínculos con delitos graves, surge la sustentación para probar la existencia de un delito de difamación.

Por su parte, el abogado Roberto Pereira, especialista en libertad de expresión, explicó a este medio que las frases evaluadas en el proceso fueron aquellas en las que se calificó a Delia Espinoza como una fun7cionaria vinculada al crimen, además de otros calificativos personales. Por ello, el análisis del Poder Judicial se centró en determinar si estas expresiones estaban protegidas por la libertad de expresión o si constituían un exceso.

Asimismo, explicó que el centro del debate jurídico fue el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, lo que confirma que la sentencia no estuvo vinculada a la postura política del congresista, sino al contenido de sus declaraciones.

“Lo que se discute es si esas expresiones tienen sustento y si se mantienen dentro de los límites de la crítica. No se discute si defendió o no a la policía”, enfatizó Pereira.

Antecedente: Fuerza Popular impulsó cambios en el delito de difamación

El propio partido Fuerza Popular ha promovido iniciativas legislativas para reforzar los castigos relacionados al delito por el cual fue condenado Fernando Rospigliosi. En 2018, el grupo parlamentario, a iniciativa del entonces congresista Carlos Alberto Domínguez Herrera, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 132 del Código Penal, referido a la difamación.

Se trata del Proyecto de Ley 03990/2018-CR que planteaba endurecer las sanciones, especialmente cuando el delito se comete a través de medios de comunicación o redes sociales, como lo hizo el propio Rospigliosi. En ese caso, se establecía una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, además de días-multa e inhabilitación.

Proyecto de ley presentado por el fujimorismo para endurecer las penas por el delito de difamación.

PerúCheck intentó comunicarse con los miembros de Fuerza Popular y con el congresista Rospigliosi para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no se registró respuesta.

Conclusión

El Poder Judicial condenó a Fernando Rospigliosi por el delito de difamación agravada debido a las expresiones que vertió contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. El proceso se centró en determinar si dichas afirmaciones afectaron su honor y reputación, y no en una supuesta defensa de policías o fuerzas del orden, como señaló en un reciente comunicado el partido Fuerza Popular. Por estos motivos, PerúCheck califica el contenido del pronunciamiento como falso.