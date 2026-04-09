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Barristas generan disturbios en el Callao tras victoria de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

La Policía Nacional desplegó un operativo para contener los disturbios generados tras el encuentro. Los agentes intervinieron a los revoltosos y procedieron a trasladarlos bajo control, con el objetivo de restablecer el orden en la zona

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La victoria de Sporting Cristal ante Cerro Porteño el 8 de abril en el estadio Miguel Grau del Callao terminó empañada por disturbios protagonizados por barristas en los alrededores del recinto. Video: TV Perú/ Primera Hora

La victoria de Sporting Cristal ante Cerro Porteño el 8 de abril en el estadio Miguel Grau del Callao terminó empañada por disturbios protagonizados por barristas en los alrededores del recinto. Tras el final del encuentro, grupos de hinchas se concentraron en la zona y generaron desorden en la vía pública.

Las imágenes registradas por vecinos muestran a personas corriendo por las calles, mientras la Policía Nacional intervenía para controlar la situación. El desplazamiento de los barristas obligó a reforzar la presencia policial en distintos puntos cercanos al estadio, en un intento por evitar enfrentamientos o daños mayores.

Aunque los incidentes no escalaron a niveles más graves, sí alteraron el orden en una zona que ya había sido considerada de riesgo por antecedentes similares.

Barristas desatan disturbios en el Callao tras victoria de Sporting Cristal
Barristas desatan disturbios en el Callao tras victoria de Sporting Cristal

Intervención policial en los alrededores del estadio

La Policía Nacional desplegó un operativo para contener los disturbios generados tras el encuentro. Los agentes intervinieron a los grupos de barristas y procedieron a trasladarlos, con el objetivo de restablecer el orden en la zona.

El despliegue incluyó patrullaje en las principales vías cercanas al estadio Miguel Grau y control en puntos estratégicos para evitar nuevos incidentes. Estas acciones permitieron reducir el nivel de riesgo en un contexto de alta concentración de personas.

Las autoridades ya habían previsto reforzar la seguridad debido a antecedentes recientes de violencia en eventos deportivos. Sin embargo, los disturbios posteriores al partido evidencian que el riesgo no se limita a la previa, sino también a la salida de los hinchas.

Hinchas provocan disturbios en el Callao tras el partido de Sporting Cristal. Foto: captura TV Perú
Hinchas provocan disturbios en el Callao tras el partido de Sporting Cristal. Foto: captura TV Perú

Violento enfrentamiento de barristas en Breña

En paralelo a los disturbios en el Callao, un enfrentamiento entre presuntos barristas de Universitario de Deportes y Sporting Cristal generó momentos de tensión en el distrito de Breña. El hecho ocurrió en la cuadra catorce de la avenida Venezuela, donde ambos grupos se enfrentaron con piedras y otros objetos.

El ataque dejó daños materiales, incluyendo vehículos con lunas destrozadas y la fachada de un condominio afectada por el impacto de un proyectil. De acuerdo con reportes de vecinos, el enfrentamiento se habría iniciado cuando un grupo atacó a hinchas que se dirigían al estadio.

La gresca se prolongó por aproximadamente veinte minutos sin presencia policial inmediata, lo que incrementó la preocupación de los residentes. Los vecinos advirtieron sobre el riesgo de que estos episodios se repitan en una zona que no suele registrar este tipo de hechos.

Auto con un impacto de bala tras enfrentamiento entre barristas. Foto: captura RPP
Auto con un impacto de bala tras enfrentamiento entre barristas. Foto: captura RPP

¿Por qué el partido se jugó en el Callao?

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño se disputó en el estadio Miguel Grau del Callao luego de la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. La medida fue adoptada tras la tragedia ocurrida el 3 de abril, que dejó un hincha fallecido y varios heridos.

Ante la imposibilidad de utilizar el recinto de La Victoria, el club activó un plan de contingencia para mantener la programación del partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El gol de Felipe Vizeu ante Cerro Porteño celebrado a lo grande por la delegación e hinchas de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal
El gol de Felipe Vizeu ante Cerro Porteño celebrado a lo grande por la delegación e hinchas de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

Las gestiones realizadas para sostener la sede original no prosperaron, ya que la Municipalidad de La Victoria rechazó la solicitud para levantar la clausura. Esto obligó a trasladar el evento al Callao en un corto plazo.

El cambio de escenario se dio en medio de un contexto de preocupación por la seguridad, lo que llevó a reforzar las coordinaciones con las autoridades para el desarrollo del partido.

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