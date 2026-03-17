Qué se celebra el 17 de marzo en el Perú: huellas de liderazgo, resiliencia y renovación cultural

Las conmemoraciones de esta fecha abarcan episodios de relevancia política, militar, cultural y deportiva, con sucesos que han marcado el devenir nacional desde la independencia hasta la vida contemporánea (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 17 de marzo reúne diversos hechos relevantes en la historia del Perú, vinculados con la política, la cultura, la guerra y el deporte. En 1815 fue ejecutado en Sicuani el líder independentista Mateo Pumacahua tras la derrota de la rebelión del Cusco.

En 1867 murió Manuel Cipriano Dulanto, prócer de la independencia y primer alcalde del Callao. En 1880, durante la Guerra del Pacífico, la corbeta Unión rompió dos veces el bloqueo chileno de Arica.

También destaca el regreso de José Carlos Mariátegui al país en 1923, el nacimiento del poeta José Watanabe en 1946, un recordado partido entre Sporting Cristal y Boca Juniors en 1971 y el triunfo musical de Joe Danova en 1974.

17 de marzo de 1815 - Mateo Pumacahua, líder de la rebelión del Cusco de 1814, fue ejecutado en Sicuani

La derrota en Umachiri selló el destino de Mateo Pumacahua, quien fue ejecutado en 1815 y quedó en la historia como figura clave de las luchas independentistas. (Museo Inka, Cusco)

Mateo Pumacahua fue un militar y cacique indígena nacido en Chinchero en 1740, descendiente de la nobleza inca. Durante décadas sirvió al virreinato español y participó en la derrota de la rebelión de Túpac Amaru II en 1781.

Sin embargo, años después se sumó al movimiento independentista liderado por los hermanos Angulo y encabezó la rebelión del Cusco de 1814. Tras algunos triunfos iniciales, sus fuerzas fueron derrotadas en la batalla de Umachiri en 1815.

Capturado por los realistas, fue llevado a Sicuani, donde fue ejecutado el 17 de marzo de 1815, convirtiéndose en figura de la independencia peruana.

17 de marzo de 1867 - muere Manuel Cipriano Dulanto, prócer de la Independencia y primer alcalde del Callao

Manuel Cipriano Dulanto, militar de la independencia y primer alcalde del Callao, murió tras una vida dedicada a la política, el ejército y la obra social. (Instagram / Patrimonio Chalaco)

Manuel Cipriano Dulanto Valenzuela fue un militar y político peruano nacido en el Callao en 1801, reconocido como prócer de la Independencia del Perú y primer alcalde de la Provincia Constitucional del Callao.

Participó en las campañas libertadoras junto a líderes como José de San Martín y Simón Bolívar, y combatió en batallas decisivas como Junín y Ayacucho. Alcanzó el grado de coronel y también desempeñó cargos públicos como senador y prefecto.

Destacó por su aporte social, ya que financió hospitales, asilos, escuelas y equipó un batallón con recursos propios. Falleció el 17 de marzo de 1867 y es recordado como una figura clave en la historia chalaca.

17 de marzo de 1880 - la corbeta Unión rompe dos veces el bloqueo chileno de Arica en la Guerra del Pacífico

Comandada por Manuel Villavicencio, la corbeta Unión logró burlar a la escuadra chilena y entregar suministros a las tropas peruanas que defendían Arica. (Marina de Guerra del Perú)

El 17 de marzo de 1880, la corbeta peruana Unión, comandada por el capitán de navío Manuel Villavicencio, protagonizó una audaz maniobra naval durante la Guerra del Pacífico al romper dos veces el bloqueo chileno del puerto de Arica.

La misión consistía en entregar armas, municiones, uniformes y una lancha torpedera a las tropas que defendían la plaza. Aprovechando la oscuridad y navegando cerca de la costa, el buque logró ingresar al puerto y descargar los suministros.

Tras enfrentar un intercambio de artillería con naves chilenas, Villavicencio ordenó una salida inesperada hacia el sur, logrando escapar tras una intensa persecución.

17 de marzo de 1923 - José Carlos Mariátegui regresa al Perú tras su exilio en Europa

El retorno de Mariátegui marcó el inicio de su intensa actividad en el movimiento obrero, el debate intelectual y la organización del socialismo peruano. (Andina)

El 17 de marzo de 1923, el pensador peruano José Carlos Mariátegui regresó al país luego de permanecer tres años en Europa, adonde fue enviado en 1919 tras sus críticas al gobierno de Augusto B. Leguía.

Durante su estancia, especialmente en Italia, adoptó el pensamiento marxista y se casó con Anna Chiappe. A su retorno se integró activamente al movimiento obrero y estudiantil, participando en conferencias organizadas por las Universidades Populares González Prada.

En los años siguientes impulsó importantes proyectos intelectuales y políticos, como la revista Amauta y el Partido Socialista Peruano, convirtiéndose en una figura central del pensamiento socialista en América Latina.

17 de marzo de 1946 - nace José Watanabe, poeta peruano que renovó la lírica contemporánea

Hijo de padre japonés y madre peruana, José Watanabe desarrolló una obra literaria reconocida por su sensibilidad y su observación de la vida cotidiana. (Zenda Libros)

José Watanabe nació el 17 de marzo de 1946 en Laredo, La Libertad. Fue uno de los poetas más destacados de la literatura peruana contemporánea, reconocido por un estilo sobrio y reflexivo influido por su herencia cultural japonesa y peruana.

Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Trujillo, aunque dedicó gran parte de su vida a la creación literaria y al trabajo como guionista de cine.

Entre sus libros más conocidos figuran Álbum de familia, Historia natural y Cosas del cuerpo. Su obra aborda temas como la naturaleza, la memoria y la vida cotidiana. Falleció en Lima en 2007.

17 de marzo de 1971 - el partido entre Sporting Cristal y Boca Juniors termina con 19 expulsados en la Copa Libertadores

El duelo de 1971 entre Boca Juniors y Sporting Cristal quedó en la memoria del fútbol sudamericano por el escándalo disciplinario que lo rodeó. (El Gráfico)

El 17 de marzo de 1971 se disputó en La Bombonera un partido de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Boca Juniors que terminó en uno de los episodios más violentos del torneo.

Cuando el encuentro estaba por concluir, una pelea generalizada entre futbolistas provocó una batalla campal dentro del campo. El árbitro expulsó a 19 jugadores —nueve de Boca y diez de Sporting Cristal—, varios terminaron heridos y tres debieron ser hospitalizados.

Tras el escándalo, muchos de los participantes fueron llevados a una comisaría. El hecho quedó registrado como uno de los mayores incidentes disciplinarios en la historia de la Copa Libertadores.

17 de marzo de 1974 - Joe Danova gana el V Festival de Ancón con la balada “Guarda esta rosa”

El cantante Joe Danova alcanzó uno de los momentos más recordados de su carrera al ganar el Festival de Ancón con la balada “Guarda esta rosa”. (Andina)

El 17 de marzo de 1974, el cantante peruano Joe Danova, nombre artístico de Javier Zignago Viñas, obtuvo el primer lugar en el V Festival de Ancón con su canción “Guarda esta rosa”, una balada que se convirtió en referente de la Nueva Ola peruana.

El triunfo ocurrió en uno de los eventos musicales más recordados de la época, celebrado en el balneario limeño. La victoria consolidó su reconocimiento como compositor romántico, tras éxitos previos como “Josefina”.

Años después, su hijo Gian Marco mantuvo vivo ese legado interpretando la canción en conciertos y rindiendo homenaje a la figura artística de su padre.