Perú

Denisse Miralles ratifica que colegios privados están obligados a realizar clases virtuales: estas son las únicas excepciones de la resolución

Tras críticas por ‘gobernar mediante comunicados’, la premier confirmó la publicación del documento que obliga a las instituciones a utilizar herramientas digitales. La oficialización de la medida ocurrió a pocas horas del lunes

Guardar
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, explica que la medida de regresar a clases virtuales es obligatoria para los colegios privados. | Punto Final

A escasas horas de que inicie la jornada escolar del lunes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, puso fin a la incertidumbre legal que rodeaba el anuncio de la virtualidad educativa.

Tras un intenso debate jurídico sobre la validez de los comunicados oficiales, el Ejecutivo formalizó la medida mediante la Resolución Viceministerial N.° 033-2026-MINEDU, la cual establece la obligatoriedad de la modalidad remota para todas las instituciones de Lima y Callao. Sin embargo, la norma incluye una “válvula de escape” para ciertos centros educativos que no cuentan con infraestructura digital.

Hasta la tarde de este domingo, el sector privado operaba en un vacío legal. Expertos como el constitucionalista Herbert Campos advirtieron que un simple anuncio en conferencia de prensa no sustituye a la ley. Sin una resolución específica, las instituciones privadas no tenían la obligación jurídica de acatar la virtualidad, ya que las normas previas de SERVIR solo alcanzaban a los trabajadores del Estado.

Ante la presión, la Premier Miralles ratificó la obligatoriedad de la medida en entrevista con Punto Final. “Es obligatorio”, enfatizó la jefa del gabinete, confirmando que la resolución ya se encontraba trabajada y lista para su aplicación inmediata. Con la publicación de la norma, el Gobierno busca reducir drásticamente la movilidad urbana para enfrentar la crisis de suministro de gas natural que afecta a la capital.

Doc 00711720260308193628 by Camila Calderón

¿Cuáles son las excepciones del decreto?

La gran novedad de la Resolución Viceministerial N.° 033-2026-MINEDU radica en su Artículo 3.4, el cual responde a las preocupaciones de miles de padres de familia. La Premier Miralles reconoció que no todos los niveles educativos pueden adaptarse a una pantalla, mencionando específicamente a los centros de educación inicial.

  • Nidos y Kinder: Los centros de educación inicial (nidos, prekinder y kinder) podrán mantener sus puertas abiertas. “Los niños de los infantiles no pueden llevar clases virtuales”, explicó Miralles.
  • Falta de plataformas: Aquellas instituciones que no cuenten con sistemas virtuales, conectividad o medios digitales para garantizar el aprendizaje a distancia quedan exceptuadas de la obligatoriedad.
  • Condición de aviso: Para acogerse a esta excepción, los colegios deben comunicar formalmente su situación a la UGEL correspondiente y a los padres de familia, justificando que la presencialidad es indispensable para la continuidad del servicio.

¿Hasta cuándo durará la medida?

La resolución establece que la virtualidad rige, en principio, del 9 al 14 de marzo. No obstante, el Ejecutivo dejó la puerta abierta a una flexibilización temprana. La Premier señaló que el Gobierno realiza un seguimiento diario a la crisis del gas natural y que, ante noticias positivas sobre la reparación del ducto en Megantoni, el plazo podría acortarse. “Ya no serán cinco días, podrían ser tres días”, adelantó.

En el caso de los colegios nacionales, la situación es distinta. Debido a que el año escolar 2026 inicia oficialmente el 16 de marzo, la población estudiantil pública no se verá afectada por el cambio de modalidad. No obstante, los docentes y administrativos estatales sí deberán cumplir con el teletrabajo total, afectando la denominada “semana de gestión”.

Con la publicación de este decreto de última hora, el Gobierno cierra la brecha legal que permitía a los colegios privados desafiar el anuncio inicial. A partir de mañana, la DRELM y las UGEL iniciarán operativos de supervisión para garantizar que solo los centros con excepciones justificadas mantengan la presencialidad, mientras el resto de la ciudad transita hacia una semana de educación remota forzada por la emergencia energética.

Temas Relacionados

Denisse MirallesPCMMineduclases virtualesperu-politica

Más Noticias

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

La lideresa de Fuerza Popular lidera el último sondeo de Datum con 10,7% de intención de voto y supera por estrecho margen a Rafael López Aliaga, quien obtiene 10,0%

Keiko Fujimori supera a Rafael

Senamhi lanza convocatoria de trabajo marzo 2026: sueldos de hasta S/ 9.364 en Lima, Arequipa, Ica, Tacna y Loreto

La entidad estatal habilitó 13 plazas bajo modalidad CAS dirigidas a postulantes con secundaria completa, formación técnica y estudios universitarios. El proceso de inscripción estará abierto solo hasta el 11 de marzo

Senamhi lanza convocatoria de trabajo

Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica

El defensor peruano, capitán de ‘Die Legende’, encendió las alarmas en la selección y su club tras salir lesionado en los primeros minutos del encuentro ante Fortuna Düsseldorf

Fabio Gruber sufrió una lesión

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

La dura derrota de Universitario en Andahuaylas permitió que haya nuevo líder, aunque esto puede cambiar dependiendo del resultado entre Alianza Lima y Melgar en Matute. Así va la tabla

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori supera a Rafael

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Denisse Miralles ratifica que colegios privados están obligados a realizar clases virtuales: estas son las únicas excepciones del decreto

Premier Denisse Miralles anunció clases virtuales, pero todavía no publican resolución formalizándolas, ¿por qué? Esto dijo el Minedu

Wolfgang Grozo responsabiliza a un alumno de haberlo colocado como equipo de transferencia de Pedro Castillo: “No me consultó”

Ciudadano descubre que figura como candidato a diputado en Elecciones 2026 sin haber postulado: insólito caso en Huancavelica

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

Fabio Gruber sufrió una lesión

Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugarán los partidos de la fase eliminatoria

Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así terminaron los equipos tras la fecha 9 de la Fase 2