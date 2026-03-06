PJ acepta pedido de José María Balcázar y posterga inicio del juicio por difamación para agosto de 2026

Balcázar apuesta por facultades legislativas en seguridad, sin abordar crisis fiscal

El Poder Judicial accedió al pedido del presidente interino José María Balcázar y reprogramó el inicio del juicio oral en su contra por presunta difamación para una fecha en la que ya no ocupará Palacio de Gobierno.

Como se recuerda, el juicio oral estaba previsto para instalarse este viernes 6 de marzo a las 11 de la noche. Sin embargo, el último jueves, la defensa del mandatario encargado envió un documento al Juzgado solicitando la suspensión del proceso, invocando su condición de jefe de Estado.

Específicamente, el mandatario encargado invocó el artículo 117 de la Constitución, que establece que el presidente no puede ser acusado durante su mandato salvo por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso inconstitucionalmente, u obstaculizar el funcionamiento del sistema electoral.

Ante ello, la jueza a cargo del proceso contra Balcázar, Hiroko Hiyane, dispuso reprogramar la instalación del juicio oral para el 27 de agosto a las 9:00 de la mañana, fecha en la que ya no se desempeñará como presidente interino ni congresista de la República.

La presunta difamación

Los hechos imputados a José María Balcázar se centran en diversas publicaciones que realizó en su perfil de Facebook en diciembre de 2024, en las que, según sostiene Yuri Jaime Díaz, se propalaron afirmaciones falsas y ofensivas que afectarían gravemente su honor y reputación profesional.

En las publicaciones, Balcázar sindicó a Díaz como partícipe de un “juego sucio” y lo acusó, junto a otros, de calumnias y prácticas corruptas durante las elecciones al decanato del Colegio de Abogados de Lambayeque. Díaz sostiene que el hoy presidente interino le atribuyó haber cometido actos deshonestos, como la “depredación del Estado” y el uso indebido de fondos institucionales, cuando se desempeñó como funcionario público; incluso las frases usadas insinúan delitos contra la administración pública y lo señalan como incapaz e indigno en lo profesional y ético.

Los hechos fueron difundidos a “miles” de seguidores, incrementando, dice Díaz, el daño público y personal.

“Más fácil de manejar”

María del Carmen Alva atribuyó la victoria de José María Balcázar como presidente interino del Parlamento a un reparto deliberado de cargos ministeriales entre bancadas, en lugar de una coincidencia política o de programa. Para Alva, la elección de Balcázar representa la continuidad de estructuras de poder que resisten transformaciones profundas en el Gabinete, lo que contrasta con su promesa de renovación ministerial al presentar su propia candidatura a la jefatura del Congreso el 18 de febrero. Así lo afirmó en una entrevista con Canal N reproducida por el medio Infobae, donde profundizó en los motivos detrás de su derrota tras sumar 46 votos frente a los 64 obtenidos por el legislador perulibrista.

Alva consideró que la diferencia de respaldo no recayó en factores de gestión ni en planes concretos de gobierno. Según la legisladora de Acción Popular, el desenlace obedeció a una estrategia que premió la docilidad política y la apertura para ceder cuotas de poder a los partidos. “Es más fácil manejarlo a él que a mí, punto. Esa es la verdad”, expresó Alva respecto de Balcázar.