Perú

Falta de indicios y pedido de prisión preventiva permitieron liberación de brazo armado de ‘Los Pulpos’ de Trujillo, señala PJ

El Poder Judicial liberó a Armando Barros Cruz, alias ‘El Cocinero’, pese a estar vinculado como brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos de Trujillo’. La decisión, que se tomó por falta de pruebas en delitos mayores, generó críticas de la Policía

Guardar
La Corte Superior de Justicia
La Corte Superior de Justicia de La Libertad aseguró que la jueza actuó conforme a la independencia judicial y que la investigación preparatoria sigue en curso

El Poder Judicial señaló este jueves que la liberación de Armando Barros Cruz, conocido como ‘El Cocinero’ y señalado como brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos de Trujillo’, se debió a la ausencia de indicios por delitos mayores y a la solicitud de prisión preventiva únicamente por tenencia ilegal de armas.

A través de un comunicado, la Corte Superior de Justicia de La Libertad afirmó que la jueza a cargo del caso “actuó conforme a la independencia judicial” y que la investigación preparatoria continúa.

De acuerdo con la nota oficial, el pasado 2 de marzo, el Ministerio Público presentó un requerimiento para formalizar la investigación preparatoria y solicitó prisión preventiva por nueve meses contra Barros Cruz “únicamente” por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y material explosivo.

“No se formalizó investigación preparatoria contra el referido ciudadano por los delitos de secuestro, homicidio y banda criminal como presunto integrante de los ‘Pulpos’, en agravio de personas naturales”, detalló la Corte.

La decisión judicial fue apelada
La decisión judicial fue apelada y será revisada por la Sala Penal de Apelaciones, mientras la Corte instó a mantener diálogo técnico y respetuoso entre instituciones

La resolución, emitida el 3 de marzo, declaró infundada la prisión preventiva al considerar los elementos de convicción presentados por Fiscalía. “La decisión ha sido expedida en el ejercicio del derecho a la independencia judicial consagrada en la Constitución Política del Perú”, indicó.

El Poder Judicial informó que la decisión fue apelada y será la Sala Penal de Apelaciones la que resuelva el recurso presentado. Mientras tanto, Barros Cruz afronta la investigación bajo la medida de comparecencia con restricciones.

“Pese a no haber sido otorgada la prisión preventiva, se ha impuesto la medida de comparecencia con restricciones al investigado por los delitos imputados de tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y material explosivo“, especificó.

La liberación de ‘El Cocinero’ provocó que el coronel Luis Burgos, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, expresara “indignación” y “frustración” por la decisión, al recordar que fue capturado el 25 de febrero con explosivos y un arma de fuego, y confesó haber ordenado asesinatos por encargo.

“Es el brazo armado de ‘Los Pulpos’, con cinco muertes. Entiéndalo. Ha confesado cinco muertes. No les importó a las autoridades judiciales y lo dejaron en libertad. Ahora se encuentra en la calle nuevamente, estando del lado de los delincuentes para asesinar a cualquier persona inocente”, declaró a la televisora local Sol TV.

Armando Barros Cruz fue dejado
Armando Barros Cruz fue dejado en libertad por falta de indicios en delitos graves, mientras la prisión preventiva se limitó a tenencia ilegal de armas, municiones y material explosivo

No obstante, la Corte instó a las autoridades a mantener un diálogo técnico y respetuoso sobre las competencias de cada institución. Reiteró que garantiza el debido proceso y respalda el derecho constitucional de los jueces a la independencia.

Burgos informó que Luis Ángel Criollo Molina, alias ‘Ángel’ y señalado como sicario de ‘Los Pulpos’, también fue puesto en libertad en la misma jornada. El general Franco Moreno Panta, jefe de la región policial La Libertad, consideró que estas liberaciones dejan “jurídicamente desamparada” a la institución.

“Ya estamos cansados de que la Policía Nacional sea la que dé el rostro para recibir palos, piedras, malos comentarios, cuando en realidad no hay un compromiso del Ministerio Público y del Poder Judicial”, señaló en diálogo con Panamericana.

“Yo no entiendo por qué otorgan cinco días de detención preliminar para este delincuente, pero el Poder Judicial lo libera. Entonces, ¿para qué fueron esos cinco días? ¿Para decirle ‘vete a tu casa’? ¿Para qué hay impunidad? Para darle un mensaje a la delincuencia de que acá en Trujillo no hay un compromiso de los operadores de justicia”, cuestionó.

Moreno también mencionó que alias ‘El Ángel’ confesó su participación en cinco homicidios.

Temas Relacionados

Los PulposMinisterio Públicoperu-noticiasTrujilloPoder Judicial

Más Noticias

Reniec anuncia jornadas extraordinarias el 7 y 8 de marzo para entregar DNI electrónico tras demoras provocadas por fallas en el sistema

Las demoras registradas el jueves en el sistema de Reniec obligaron a cientos de personas a esperar durante horas en largas filas para recoger su DNI electrónico. Usuarios expresaron su malestar por las dificultades ocasionadas en la entrega del documento

Reniec anuncia jornadas extraordinarias el

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, ambos equipos tuvieron que definir la llave en los remates desde los 12 pasos. El ‘papá’ conocerá a sus rivales el próximo jueves 19 de marzo

Cienciano clasificó a fase de

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

La influencer evidenció la buena relación entre su pareja Sebastián González y la hija que tuvo con el exfutbolista en una emotiva sesión de fotos.

Darinka Ramírez muestra la buena

Personas con obesidad presentan mayor riesgo de deshidratación y golpes de calor en verano

Autoridades sanitarias sugieren adoptar medidas preventivas como el consumo frecuente de agua, ropa ligera y permanecer en ambientes ventilados para reducir riesgos

Personas con obesidad presentan mayor

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El lateral derecho fue el argumento más importante del ‘león del sur’ para atisbar la igualada en Cusco. Con un extraordinario derechazo pudo vencer la resistencia de Carlos Cáceda

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa al Congreso

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez muestra la buena

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Paula Arias preparan el junte salsero más esperado en Lima

Flavia Laos revela que no tiene planes de colaborar con Leslie Shaw: "Estoy colaborando con internacionales ahorita"

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita: “Es ludópata y hasta para la intimidad tenía que lavarlo”

DEPORTES

Cienciano clasificó a fase de

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña