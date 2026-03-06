Falta de indicios y pedido de prisión preventiva permitieron liberación de brazo armado de ‘Los Pulpos’ de Trujillo, señala PJ

La Corte Superior de Justicia de La Libertad aseguró que la jueza actuó conforme a la independencia judicial y que la investigación preparatoria sigue en curso

El Poder Judicial señaló este jueves que la liberación de Armando Barros Cruz, conocido como ‘El Cocinero’ y señalado como brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos de Trujillo’, se debió a la ausencia de indicios por delitos mayores y a la solicitud de prisión preventiva únicamente por tenencia ilegal de armas.

A través de un comunicado, la Corte Superior de Justicia de La Libertad afirmó que la jueza a cargo del caso “actuó conforme a la independencia judicial” y que la investigación preparatoria continúa.

De acuerdo con la nota oficial, el pasado 2 de marzo, el Ministerio Público presentó un requerimiento para formalizar la investigación preparatoria y solicitó prisión preventiva por nueve meses contra Barros Cruz “únicamente” por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y material explosivo.

“No se formalizó investigación preparatoria contra el referido ciudadano por los delitos de secuestro, homicidio y banda criminal como presunto integrante de los ‘Pulpos’, en agravio de personas naturales”, detalló la Corte.

La decisión judicial fue apelada y será revisada por la Sala Penal de Apelaciones, mientras la Corte instó a mantener diálogo técnico y respetuoso entre instituciones

La resolución, emitida el 3 de marzo, declaró infundada la prisión preventiva al considerar los elementos de convicción presentados por Fiscalía. “La decisión ha sido expedida en el ejercicio del derecho a la independencia judicial consagrada en la Constitución Política del Perú”, indicó.

El Poder Judicial informó que la decisión fue apelada y será la Sala Penal de Apelaciones la que resuelva el recurso presentado. Mientras tanto, Barros Cruz afronta la investigación bajo la medida de comparecencia con restricciones.

“Pese a no haber sido otorgada la prisión preventiva, se ha impuesto la medida de comparecencia con restricciones al investigado por los delitos imputados de tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y material explosivo“, especificó.

La liberación de ‘El Cocinero’ provocó que el coronel Luis Burgos, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, expresara “indignación” y “frustración” por la decisión, al recordar que fue capturado el 25 de febrero con explosivos y un arma de fuego, y confesó haber ordenado asesinatos por encargo.

“Es el brazo armado de ‘Los Pulpos’, con cinco muertes. Entiéndalo. Ha confesado cinco muertes. No les importó a las autoridades judiciales y lo dejaron en libertad. Ahora se encuentra en la calle nuevamente, estando del lado de los delincuentes para asesinar a cualquier persona inocente”, declaró a la televisora local Sol TV.

Armando Barros Cruz fue dejado en libertad por falta de indicios en delitos graves, mientras la prisión preventiva se limitó a tenencia ilegal de armas, municiones y material explosivo

No obstante, la Corte instó a las autoridades a mantener un diálogo técnico y respetuoso sobre las competencias de cada institución. Reiteró que garantiza el debido proceso y respalda el derecho constitucional de los jueces a la independencia.

Burgos informó que Luis Ángel Criollo Molina, alias ‘Ángel’ y señalado como sicario de ‘Los Pulpos’, también fue puesto en libertad en la misma jornada. El general Franco Moreno Panta, jefe de la región policial La Libertad, consideró que estas liberaciones dejan “jurídicamente desamparada” a la institución.

“Ya estamos cansados de que la Policía Nacional sea la que dé el rostro para recibir palos, piedras, malos comentarios, cuando en realidad no hay un compromiso del Ministerio Público y del Poder Judicial”, señaló en diálogo con Panamericana.

“Yo no entiendo por qué otorgan cinco días de detención preliminar para este delincuente, pero el Poder Judicial lo libera. Entonces, ¿para qué fueron esos cinco días? ¿Para decirle ‘vete a tu casa’? ¿Para qué hay impunidad? Para darle un mensaje a la delincuencia de que acá en Trujillo no hay un compromiso de los operadores de justicia”, cuestionó.

Moreno también mencionó que alias ‘El Ángel’ confesó su participación en cinco homicidios.