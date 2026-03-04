Corte de agua para este 06 de marzo por más de 10 horas: conoce cuáles son los lugares afectados

Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Andina.

Sedapal anunció un corte programado de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana para el viernes 06 de marzo. La suspensión, que impactará tanto en hogares como en negocios, forma parte de un plan de mantenimiento enfocado en optimizar la red de distribución y asegurar mayor confiabilidad en el suministro a la población.

De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa estatal, la restricción será escalonada y se prolongará por varias horas en las zonas señaladas. La compañía recomendó a los habitantes y comerciantes de las áreas involucradas tomar previsiones anticipadas, especialmente para cubrir necesidades esenciales de alimentación, higiene y limpieza durante el lapso que dure la medida.

La intervención responde a labores técnicas, como la limpieza de reservorios y el empalme de tuberías. Estos trabajos buscan preservar la calidad del servicio y garantizar que la infraestructura hidráulica opere bajo condiciones óptimas en la ciudad.

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola

Cuadrante: Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola

Cuadrante: Asoc. de Vivienda Nueva Villa La Campiña

Asoc. de Propietarios Las Terrazas del Pueblo Santa Clara

Hora: 10 a. m. - 11 p.m.

APV El Paraíso de la Roncadora - Esq. Piérola

Asoc. Los Alpes de Santa Clara - Esq. Piérola

Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola

Asoc. C.P. 1ro de Enero sector Santa Clara - Esq. Piérola

Asoc. C.P. sector Santa Clara - Esq. Piérola

Asoc. Prop. Nueva Primavera Santa Clara

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Asoc. J.V. Villa Hermosa Roncadora Grande – Esq. Piérola

Asoc. Resid. Sol y Campo – Esq. Piérola

Asoc. La Roncadora – Esq. Piérola

Asoc. Santa Rosa de la Roncadora – Esq. Piérola

Asoc. Las Violetas de Sta Clara – Esq. Piérola

Coop. Viv. Las Lomas de Palao – Esq. Piérola

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Freepik.

Santa Anita

Urb. Santa Rosa de Quives

Cuadrante: Jr. Las Palmeras con Jr. Los Jazmines, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Azahares, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Begonias, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Álamos, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Amapolas.

Hora: 10 a. m. - 11 p. m.

Independencia

A. H. Cahuide Ampl.

A. H. Cielo Azul

A. H. Sarita Colonia

A. H. Comité Vecinal N.° 17 Alto Perú

A. H. Condorcanqui

A. H. 4 de Diciembre Ampl.

A. H. 4 de Diciembre

A. H. 4 de Diciembre II etapa

A. H. 5 de Diciembre

A. H. 15 de Mayo

Hora: 12 m - 8 p. m.

A. H. Nueva Generación

A. H. José Olaya

A. H. Pueblo Nuevo

A. H. San Lorenzo

A. H. Manuel Scorza

A. H. Juan Velasco Alvarado

Asoc. Pobladores San Pedro y San Pablo

P. J. José Olaya

Hora: 12 m - 8 p. m.

A. H. Bellavista

A. H. Bellavista Ampl.

A. H. Bellavista Ampl. II etapa

A. H. Bellavista II etapa

A. H. 4 de Diciembre

A. H. 4 de Diciembre II etapa

A. H. Santísima Cruz

A. H. Santísima Cruz Ampl.

A. H. Señor de los Milagros Payet

A. H. Juan Velasco Alvarado

A. H. Juan Velasco Alvarado Ampliación.

Hora: 12 m. - 8 p. m.